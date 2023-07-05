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Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Прямая видеотрансляция матча
scdnipro1.com.ua
Сегодня 5 июля, "
Соперником днепрян станет ФК "Минай".
Матч начнется в 17:00.
Видеотрансляция доступна на нашем сайте.
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