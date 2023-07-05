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Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Прямая видеотрансляция матча

Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию товарищеского матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сегодня 5 июля, "Днепр-1" проведет третий контрольный матч летнего межсезонья.

Соперником днепрян станет ФК "Минай".

Матч начнется в 17:00.

Видеотрансляция доступна на нашем сайте.

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1
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