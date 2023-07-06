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"Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
Судьба специалиста была решена еще в марте
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, почему президент "Шахтера" Ринат Ахметов решил уволить главного тренера Игора Йовичевича.
По словам журналиста, судьба хорватского специалиста решилась еще после матча 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда". Тогда горняки потерпели разгромное поражение со счетом 1:7.
"По моей информации, это (поражение от "Фейеноорда") был момент радикально переломный. Он просто сказал… Понятно, что я не могу дать прямую речь, потому что я ее никогда не слышал и не услышу. Но говорят, что он сказал: "Что это такое? Мне все равно, где мы идем в чемпионате, за сколько мы продали Мудрика, какой у нас состав и как человек собирал эту команду, чтобы со мной такое делали на европейской арене? Все, чтобы я не видел этого тренера, этот тренерский состав".
Сколько времени пытались уговорить его передумать, а потом был невнятный период в УПЛ, все эти +1 над "Минаем" и другими клубами из нижней части турнирной таблицы. Но этот момент его триггернул. Это было максимально задолго", – сказал Спиваковский.
Напомним, что под руководством Йовичевича "Шахтер" стал чемпионом Украины, в Лиге Чемпионов занял третье место в группе, а в Лиге Европы дошел до 1/8 финала.
Несколько дней назад "горняки" представили Патрика ван Леувена в качестве нового главного тренера.
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