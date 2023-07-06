"Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, почему президент "Шахтера" Ринат Ахметов решил уволить главного тренера Игора Йовичевича.

По словам журналиста, судьба хорватского специалиста решилась еще после матча 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда". Тогда горняки потерпели разгромное поражение со счетом 1:7.

"По моей информации, это (поражение от "Фейеноорда") был момент радикально переломный. Он просто сказал… Понятно, что я не могу дать прямую речь, потому что я ее никогда не слышал и не услышу. Но говорят, что он сказал: "Что это такое? Мне все равно, где мы идем в чемпионате, за сколько мы продали Мудрика, какой у нас состав и как человек собирал эту команду, чтобы со мной такое делали на европейской арене? Все, чтобы я не видел этого тренера, этот тренерский состав".

Сколько времени пытались уговорить его передумать, а потом был невнятный период в УПЛ, все эти +1 над "Минаем" и другими клубами из нижней части турнирной таблицы. Но этот момент его триггернул. Это было максимально задолго", – сказал Спиваковский.