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Хавбек Миная продлил контракт с клубом

Премьер-лига
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Игрок обновил трудовое соглашение

Хавбек Миная продлил контракт с клубом

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" продлил контракт с полузащитником Сергеем Петько, сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение 29-летнего игрока рассчитано до лета 2025 года. Предыдущее заканчивалось летом 2024.

Петько присоединился к закарпатцам зимой текущего года. В весенней части чемпионата он сыграл 12 матчей и забил один гол. В матче 25-го тура Петько открыл счет во встрече с "Ворсклой" (2:0).

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В статье: Сергей Петько ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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