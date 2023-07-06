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Хавбек Миная продлил контракт с клубом
Игрок обновил трудовое соглашение
Фото: ФК Минай
"Минай" продлил контракт с полузащитником Сергеем Петько, сообщает клубная пресс-служба.
Новое соглашение 29-летнего игрока рассчитано до лета 2025 года. Предыдущее заканчивалось летом 2024.
Петько присоединился к закарпатцам зимой текущего года. В весенней части чемпионата он сыграл 12 матчей и забил один гол. В матче 25-го тура Петько открыл счет во встрече с "Ворсклой" (2:0).
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Источник:ФК Минай
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