Хавбек Миная продлил контракт с клубом

"Минай" продлил контракт с полузащитником Сергеем Петько, сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение 29-летнего игрока рассчитано до лета 2025 года. Предыдущее заканчивалось летом 2024.

Петько присоединился к закарпатцам зимой текущего года. В весенней части чемпионата он сыграл 12 матчей и забил один гол. В матче 25-го тура Петько открыл счет во встрече с "Ворсклой" (2:0).