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Кроме Панасенко, Минай может подписать еще одного экс-игрока Металлиста

Премьер-лига
(3 голосов)

На просмотре у закарпатского клуба ряд игроков

Кроме Панасенко, Минай может подписать еще одного экс-игрока Металлиста

фото - ФК Металіст / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай" продолжает подготовку к сезону. Клуб объявил о расставании с рядом игроков, но также проводится работа по усилению. Так, на просмотре в "Минае" находятся Сергей Панасенко, Андрей Ралюченко и Игорь Солдат.

Сергей Панасенко последний сезон провел в "Металлисте". Выступает на позиции центрального полузащитника. Также выступал за "Верес", "Днепр-1", "Ингулец". Всего в УПЛ провел 41 матч, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Андрей Ралюченко последний сезон также провел в "Металлисте". Выступает на позиции центрального полузащитника. Всего в УПЛ провел 34 матча, отдал одну голевую передачу.

Игорь Солдат последний сезон провел в ЛНЗ. Всего провел в УПЛ 18 матчей, забил два гола, отдал одну результативную передачу.

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В статье: Андрей Ралюченко ФК Минай
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Источник:
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