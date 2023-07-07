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Заря объявила о подписании Бугая и Головкина

Премьер-лига
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Форвард и хавбек

Заря объявила о подписании Бугая и Головкина

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

"Заря" объявила о подписании двух игроков – форварда Владислава Бугая и полузащитника Ивана Головкина.

25-летний Бугай свою карьеру начал в Академии "Динамо". Играл за юношеские команды "Шахтера", в том числе в Юношеской лиге УЕФА (4 поединка – 1 гол).

Был в арендах в "Буковине" (23 матча – 1 гол и 2 передачи), МФК "Николаев" (20 игр – 6 голов и 4 передачи), "Мариуполе" (5 матчей), "Черноморец" (37 поединков – 6 голов и 6 ассистов) и ПФК "Львов" (29 игр – 4 гола и одна передача). Также был игроком сборной Украины U-17.

23-летний Головкин – воспитанник "Шахтера". Взрослую карьеру начал в 2017 году, когда перешел в херсонский "Кристалл" (27 матчей – 1 гол и 1 передача). Сыграл 1 матч за "Волынь". Последней его командой был "Ингулец" (21 матч – 1 забитый мяч).

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Бугай Иван Головкин
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