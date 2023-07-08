Президент ЛНЗ: Мы не платили Вересу за трансфер Геннадия Пасича

Президент ЛНЗ Андрей Полтавец в интервью Tribuna.com рассказал о том, как проходил трансфер полузащитника "Вереса" Геннадия Пасича.

“ – Перед стыковыми матчами на финише прошлого сезона вдруг появились слухи, мол, ЛНЗ рассматривает замену Ковпака на Юрия Вирта из “Вереса”. Что это было?

– Мы только сейчас начинаем понимать, что такое украинский профессиональный футбол. Как из информации без капли правды можно сделать новость. Мы понимаем, что это чья-то работа, преследующая такими слухами свои интересы.

То ли журналисты хотят повысить рейтинг своих сайтов. То ли агенты хотят трудоустроить своего тренера. То ли конкуренты хотят, чтобы в команде перед важным матчем были какие-то сомнения и невзгоды. Это такая, мягко говоря, нечестная спортивная конкуренция. К сожалению, такой украинский футбол просто надо фильтровать это все дело и делать свое дело.

Тогда никаких переговоров ни с Виртом, ни с Лавриненко, ни с кем-то другим совершенно не было. И даже мнений таких не было. А то, что раздувалось, это кто преследовал свои интересы. Кто? Честно говоря, даже не хочется этим заниматься и разбираться.

– Зато хочется разобраться, как же все-таки состоялся недавний переход Пасича из того же Вереса в ЛНЗ.

– Это продолжение той же истории, что с Виртом и Лавриненко. Кто-то написал, что по его неофициальной информации была оплачена сумма 100 тысяч евро (за Пасича – прим.). И потом раздуваются никому не нужные разговоры, все подхватывается другими медиаресурсами.

Я всю эту историю рассказать не могу, но официально Пасич к нам перешел свободным агентом. Был разговор мой личный с президентом клуба “Верес” Иваном Надеиным, который подтвердил перед переговорами – если по Пасичу будет хорошее для самого футболиста предложение, он его держать не будет. Иначе парень будет играть без настроения, с опущенной головой.

И президент "Вереса", как солидный футбольный человек, пошел навстречу футболисту. Это его абсолютное право с точки зрения порядочности по отношению к футболисту и с точки зрения интересов своей команды, чтобы Пасич не мучался в клубе.

А то, что пишут за какие-то вымышленные суммы… Я знаю, что представители “Вереса” недавно рассказали некоторые инсайды. Была работа агентов Пасича с “Вересом” – они договорились, что Пасич идет в ЛНЗ как свободный агент, а его агент, работающий с “Вересом”, получает свои какие-то козыри. Это уже вопрос к "Вересу" и к агентам.

– То есть вы деньги "Вереску" не платили?

– Нет”, – ответил Полтавец.