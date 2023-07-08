  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент ЛНЗ: Мы не платили Вересу за трансфер Геннадия Пасича
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент ЛНЗ: Мы не платили Вересу за трансфер Геннадия Пасича

Премьер-лига
(1 голосов)

Разложил все точки над "i"

Президент ЛНЗ: Мы не платили Вересу за трансфер Геннадия Пасича

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент ЛНЗ Андрей Полтавец в интервью Tribuna.com рассказал о том, как проходил трансфер полузащитника "Вереса" Геннадия Пасича.

– Перед стыковыми матчами на финише прошлого сезона вдруг появились слухи, мол, ЛНЗ рассматривает замену Ковпака на Юрия Вирта из “Вереса”. Что это было?

– Мы только сейчас начинаем понимать, что такое украинский профессиональный футбол. Как из информации без капли правды можно сделать новость. Мы понимаем, что это чья-то работа, преследующая такими слухами свои интересы.

То ли журналисты хотят повысить рейтинг своих сайтов. То ли агенты хотят трудоустроить своего тренера. То ли конкуренты хотят, чтобы в команде перед важным матчем были какие-то сомнения и невзгоды. Это такая, мягко говоря, нечестная спортивная конкуренция. К сожалению, такой украинский футбол просто надо фильтровать это все дело и делать свое дело.

Тогда никаких переговоров ни с Виртом, ни с Лавриненко, ни с кем-то другим совершенно не было. И даже мнений таких не было. А то, что раздувалось, это кто преследовал свои интересы. Кто? Честно говоря, даже не хочется этим заниматься и разбираться.

– Зато хочется разобраться, как же все-таки состоялся недавний переход Пасича из того же Вереса в ЛНЗ.

– Это продолжение той же истории, что с Виртом и Лавриненко. Кто-то написал, что по его неофициальной информации была оплачена сумма 100 тысяч евро (за Пасича – прим.). И потом раздуваются никому не нужные разговоры, все подхватывается другими медиаресурсами.

Я всю эту историю рассказать не могу, но официально Пасич к нам перешел свободным агентом. Был разговор мой личный с президентом клуба “Верес” Иваном Надеиным, который подтвердил перед переговорами – если по Пасичу будет хорошее для самого футболиста предложение, он его держать не будет. Иначе парень будет играть без настроения, с опущенной головой.

И президент "Вереса", как солидный футбольный человек, пошел навстречу футболисту. Это его абсолютное право с точки зрения порядочности по отношению к футболисту и с точки зрения интересов своей команды, чтобы Пасич не мучался в клубе.

А то, что пишут за какие-то вымышленные суммы… Я знаю, что представители “Вереса” недавно рассказали некоторые инсайды. Была работа агентов Пасича с “Вересом” – они договорились, что Пасич идет в ЛНЗ как свободный агент, а его агент, работающий с “Вересом”, получает свои какие-то козыри. Это уже вопрос к "Вересу" и к агентам.

– То есть вы деньги "Вереску" не платили?

– Нет”, – ответил Полтавец.

Геннадий Пасич присоединился к ЛНЗ этим летом, подписав контракт на два года. "ТаТоТаке" заявлял, что "Верес" получит за этот трансфер 100 тысяч евро, однако впоследствии ЛНЗ сообщил о том, что футболист присоединился на правах свободного агента.

Читайте такжеЖурналист: Деньги от ЛНЗ за Геннадия Пасича поступили Вересу неофициально
По теме
yellow-arrow
Полесье - Рапид Вена: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Торино снова вернулся к варианту с Довбиком. Также за нападающим следит и Лацио
yellow-arrow
Зоря - Сталь Мелец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде