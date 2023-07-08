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Фенербахче вместе с Джеко отправился на турнир в Россию. Динамо раскритиковало турецкий клуб

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Киевляне посрамили стамбульский клуб

Фенербахче вместе с Джеко отправился на турнир в Россию. Динамо раскритиковало турецкий клуб

fenerbahce.org

Новина українською

Турецкий клуб "Фенербахче" опубликовал видео, как отправляется на товарищеский турнир в российском Санкт-Петербурге.

На ролике видно, что вместе с командой на соревнования на территории страны-террористки отправился и боснийский нападающий Эдин Джеко, который, согласно с сообщениям СМИ, выступал против участия "желтых канареек" на турнире в РФ.

На такое решение "Фенербахче" отреагировало киевское "Динамо". Украинский клуб выступил с обращением к стамбульскому клубу, с которым они вместе играли во втором раунде квалификации Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

“Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против "Динамо" в масках главного садиста Европы – ваш клуб молчал. Теперь понятно почему.

Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты каждый день убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

УЕФА и ФИФА устраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору.

Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку в убийцы без морали и человеческих качеств.

Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.

Fenerbahçe Spor Kulübü – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!”, - говорится в сообщении “Динамо”.

Отметим, что кроме "Фенербахче" в Санкт-Петербург на турнир приедут сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". Также участие в соревновании примет местный Зенит.

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В статье: Эдин Джеко Фенербахче (Стамбул) Зенит (Санкт-Петербург) Црвена Звезда (Белград)
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Комментарии (2)
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Kaiso Vegas
08.07.2023 в 16:29
Ніби раніше у них були честь та совість?
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0
-1
Andrumas (Düsseldorf)
08.07.2023 в 16:28
Могли просто пожелать Галатасараю и в следующем сезоне надрать задницы газпромовским экскортникам из бешикташа и фенербахче.
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+3
-3

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