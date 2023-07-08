Фенербахче вместе с Джеко отправился на турнир в Россию. Динамо раскритиковало турецкий клуб

Турецкий клуб "Фенербахче" опубликовал видео, как отправляется на товарищеский турнир в российском Санкт-Петербурге.

На ролике видно, что вместе с командой на соревнования на территории страны-террористки отправился и боснийский нападающий Эдин Джеко, который, согласно с сообщениям СМИ, выступал против участия "желтых канареек" на турнире в РФ.

На такое решение "Фенербахче" отреагировало киевское "Динамо". Украинский клуб выступил с обращением к стамбульскому клубу, с которым они вместе играли во втором раунде квалификации Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

“Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против "Динамо" в масках главного садиста Европы – ваш клуб молчал. Теперь понятно почему. Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты каждый день убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма. УЕФА и ФИФА устраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору. Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку в убийцы без морали и человеческих качеств. Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века. Fenerbahçe Spor Kulübü – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!”, - говорится в сообщении “Динамо”.

Отметим, что кроме "Фенербахче" в Санкт-Петербург на турнир приедут сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". Также участие в соревновании примет местный Зенит.