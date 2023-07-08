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Разгром в исполнении киевлян. Динамо - Вольфсбергер 8:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Динамо - Вольфсбергер ⋉ 8:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.07.2023 ⋇ Подготовка к новому сезону на UA-Футбол

Разгром в исполнении киевлян. Динамо - Вольфсбергер 8:0. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" в контрольном матче против австрийского "Вольфсбергера" устроило голевую феерию. Команда смогла отличиться 8 раз, причем последние три были забиты в конце матча. Свой момент нашел новичок-легенда клуба Андрей Ярмоленко на 87 минуте. Дублем отметились Кабаев и Бенито.

Предыдущий матч также был за киевлянами. Они обыграли румынское "Динамо". Следующий спарринг "Динамо" сыграет против "Янг Бойз" 12.07 в 20:00.

Контрольный матч. 08.07.2023

"Динамо" (Украина) - "Вольфсбергер" (Австрия) 8:0

Голы: Леднев 6, Кабаев 26, Шепелев 47, Кабаев 58, Бенито 68, Ярмоленко 87, Буяльский 89, Бенито 90

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В статье: обзор матчей Динамо (Киев) товарищеские матчи Вольфсбергер
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