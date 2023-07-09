Акценты. Куда уехал ВАР, или Кабала святош?

"УАФ отмечает, что сейчас в наличии три фургона ВАР. В начале чемпионата один фургон будет задействован для обучения дополнительного числа арбитров на матчах предварительных этапов Кубка, ПФЛ или юношеских соревнований ПЛ. Таким образом, остаются две машины, которые могут покрыть четыре матча чемпионата (июль-сентябрь). Если все этапы обучения состоятся согласно запланированному графику, третий фургон вернется в октябре, а это уже шесть матчей".

Такова ситуация и таковы планы на сегодняшний день. Что касается вчерашнего, то напомню: почти весь сезон с участием ВАР в УПЛ проходил один матч в туре из восьми. Смотрелось это крайне нелепо, ко всему оказалось, что ВАР на свой матч, можно еще и заказать. За дополнительную оплату. Как говорят в Одессе, кино и немцы…

Между прочим, в свое время УАФ планировала полностью закрывать весь тур (а это, по их информации, четыре машины ВАР) еще два года назад. Но практически сразу же после этой благой вести грянула пандемия коронавируса, а потом подоспела и война. И обвинять сейчас федерацию в невыполнении обещаний было бы форменным идиотизмом.

Но один матч??? Для справки: накануне войны в распоряжении УПЛ было два фургона ВАР, которые обслуживали три матча – по одному в день. Почему не четыре? Вероятно, не хватало обученных арбитров? Кроме того, активно муссировалась тема приобретения третьей машины неким таинственно завуалированным клубом "вышки".

И вот чемпионат стартует, несмотря ни на что, и проводится в полном объеме. Но всего с одним фургоном. Возникает справедливый вопрос: куда уехал ВАР, в какие города? Официального ответа на него лично я так и не услышал. Были лишь инсайдерские намеки на уровне "Та то таке": дескать, вторую машину отдали в аренду в Румынию.

Естественно, почему это было сделано – остается предполагать. Возможно, я плохо искал, но и этого нам никто не объяснил. Поторопились пристроить для пользы обществу, полагая, что чемпионата Украины в этом сезоне из-за войны не будет, а потом было поздно включать заднюю? По материальным, техническим, логистическим или бог весть, каким еще соображениям использовать два фургона было нереально?

НЕ ЗНАЮ. Меня, зрителя и болельщика УПЛ об этом в известность не поставил никто. Просто бац – и вместо двух машин одна, а вместо трех игр в туре – тоже лишь одна. Что выглядело, на мой взгляд, нонсенсом. Всегда утверждал: ВАР имеет смысл для турнира только в том случае, когда охватывает его полностью. А тут – менее 15%. О чем речь?

Впрочем, шут с ним – сезон и без того прошел вкривь и вкось. Главное, что он прошел. И еще раз, хуже такого чемпионата было бы, пожалуй, только его отсутствие. Но, конечно же, на то есть объективные причины. Что дальше?

Сегодня нам говорят о двух фургонах, которые якобы могут покрыть половину матчей тура уже с этого месяца. Следовательно, и людей для этого достаточно, и иных препятствий нет? И клубам не придется платить за это отдельно?

Более того, теперь у нас есть еще и третья ВАР-машина. И если все пойдет по плану, то после обучения новых кадров она подключится к процессу, и будет закрыто уже три четверти игр тура. А там не за горами и четвертая – вон "Шахтер" обещает последовать благородному примеру "Полесья", профинансировавшего новый фургон. Святые люди, ей-богу.

Через четыре года здесь будет город-сад… Для УАФ было бы шикарным выходом отоВАРить всю УПЛ за счет клубных меценатов, имена коих уже никто не пытается скрывать. Да и шила в мешке не утаишь, разумеется. Здесь другое любопытно.

Не должна ли федерация быть равноудалена от всех участников УПЛ? И насколько она должна быть благодарна тем, кто решил за нее половину столь насущной проблемы? Ключевое слово "должна", как вы заметили. Как будет пониматься и возвращаться этот моральный долг, если будет? Не попадет ли УАФ в своеобразную "кабалу святош"?

Это все лишь досужие предположения автора. Но согласитесь, основания для них имеются. Ведь люди такие люди, и ничто человеческое им не чуждо. И будь я на месте бонз УАФ и УПЛ, после столь важных и своевременных подношений, пусть и для блага обчества, непременно почувствовал бы себя в некоей зависимости от щедрых дарителей. Как любой нормальный человек, разве нет?

Есть и другая сторона медали. Я купил им ВАР-машину, а они с ее же помощью меня засуживают! Даже если судить сверхобъективно – с низким качеством наших видеоповторов и преступной расплывчатостью современных рекомендаций арбитрам можно легко спровоцировать обиженных ВАР-спонсоров на такую реакцию. И что после этого – ублажать их, или утверждать во мнении, что их "кинули"?

И даже если эти опасения не стоят выеденного яйца, можете поверить на слово: они придут на ум далеко не только вашему излишне мнительному собеседнику. Не сразу, так потом.

Боюсь, что говоря глубокое мерси нашим ВАР-спасителям, одновременно мы зароняем в судейскую почву семена будущих конфликтов. Буду рад ошибаться.