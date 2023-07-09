Дибанго может стать игроком Кривбасса на постоянной основе

Камерунский защитник "Левадии" Иван Дибанго находится на сборах с "Кривбассом", за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

Пока клубы ведут переговоры по переходу 21-летнего игрока, и на время этого процесса Дибанго будет находиться в расположении криворожцев.

В прошлом сезоне Иван отдал две результативные передачи в 23 матчах. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.