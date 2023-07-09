  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дибанго может стать игроком Кривбасса на постоянной основе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дибанго может стать игроком Кривбасса на постоянной основе

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас вопрос трансфера все еще решается

Дибанго может стать игроком Кривбасса на постоянной основе

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Камерунский защитник "Левадии" Иван Дибанго находится на сборах с "Кривбассом", за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

Пока клубы ведут переговоры по переходу 21-летнего игрока, и на время этого процесса Дибанго будет находиться в расположении криворожцев.

В прошлом сезоне Иван отдал две результативные передачи в 23 матчах. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Мудрика и Судакова сняла скрытая камера во время игры в пляжный футбол в Испании – ВИДЕО
yellow-arrow
Акценты. Куда уехал ВАР, или Кабала святош?
yellow-arrow
Лассина Траоре присоединился к Шахтеру на сборах в Нидерландах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФКИ Левадия (Таллинн) Иван Дибанго
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Kryvbas News

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде