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Днепр-1 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Днепряне встречаются с харьковчанами в Ужгороде

Днепр-1 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" в рамках товарищеского матча сегодня встречается с харьковским "Металлистом". Клуб УПЛ сыграет против соперника из Первой лиги. Матч проводится на стадионе Авангард (Ужгород).

Товарищеский матч

9 июля. Начало в 17:00

"Днепр-1" - "Металлист"

Трансляция - Youtube-канал СК "Днепр-1"

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
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