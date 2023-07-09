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Днепр-1 - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Днепряне встречаются с харьковчанами в Ужгороде
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" в рамках товарищеского матча сегодня встречается с харьковским "Металлистом". Клуб УПЛ сыграет против соперника из Первой лиги. Матч проводится на стадионе Авангард (Ужгород).
Товарищеский матч
9 июля. Начало в 17:00
"Днепр-1" - "Металлист"
Трансляция - Youtube-канал СК "Днепр-1"
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