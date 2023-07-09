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СМИ: Днепр-1 подписал вингера Александрии. Сумма трансфера – 400 тысяч евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Контракт уже подписан

СМИ: Днепр-1 подписал вингера Александрии. Сумма трансфера – 400 тысяч евро

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Днепр-1" в скором времени объявит о подписании нападающего "Александрии" Максима Третьякова, сообщает телеграм-канал Zorya Londonsk. Вингер уже подписал контракт с днепровским клубом.

ТаТоТаке сообщает, что сумма перехода – 400 тысяч евро, в то время как Transfermarkt оценивает 27-летнего украинца в 800 тысяч евро.

В минувшем сезоне Максим провел 22 поединка, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: ФК Александрия Максим Третьяков СК Днепр-1
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