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СМИ: Днепр-1 подписал вингера Александрии. Сумма трансфера – 400 тысяч евро
Контракт уже подписан
Фото: ФК Александрия
"Днепр-1" в скором времени объявит о подписании нападающего "Александрии" Максима Третьякова, сообщает телеграм-канал Zorya Londonsk. Вингер уже подписал контракт с днепровским клубом.
ТаТоТаке сообщает, что сумма перехода – 400 тысяч евро, в то время как Transfermarkt оценивает 27-летнего украинца в 800 тысяч евро.
В минувшем сезоне Максим провел 22 поединка, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
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