Днепр-1 предложил 1 млн долларов за форварда Ворсклы

Атакующий хавбек "Ворсклы" Таулянт Сефери, вероятно, сменит клубную прописку. В подписании 26-летнего албанского игрока заинтересован "Днепр-1", сообщает Sport Ekspres.

По информации источника, днепряне предлагают за полузащитника 1 миллионов долларов. Футболисту предлагают заработную плату в размере 500 тысяч долларов. О реакции полтавского клуба пока ничего неизвестно.

Сефери стал игроком "Ворсклы" летом 2022 года. В минувшем сезоне Таулянт принял участие в 28 матчах, в которых отметился 13 голами. Его контракт с "зелено-белыми" действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.