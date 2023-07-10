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Днепр-1 предложил 1 млн долларов за форварда Ворсклы
Албанец может сменить клуб
Фото: ФК Ворскла
Атакующий хавбек "Ворсклы" Таулянт Сефери, вероятно, сменит клубную прописку. В подписании 26-летнего албанского игрока заинтересован "Днепр-1", сообщает Sport Ekspres.
По информации источника, днепряне предлагают за полузащитника 1 миллионов долларов. Футболисту предлагают заработную плату в размере 500 тысяч долларов. О реакции полтавского клуба пока ничего неизвестно.
Сефери стал игроком "Ворсклы" летом 2022 года. В минувшем сезоне Таулянт принял участие в 28 матчах, в которых отметился 13 голами. Его контракт с "зелено-белыми" действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.
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