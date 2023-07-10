  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 предложил 1 млн долларов за форварда Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 предложил 1 млн долларов за форварда Ворсклы

Премьер-лига
(3 голосов)

Албанец может сменить клуб

Днепр-1 предложил 1 млн долларов за форварда Ворсклы

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Атакующий хавбек "Ворсклы" Таулянт Сефери, вероятно, сменит клубную прописку. В подписании 26-летнего албанского игрока заинтересован "Днепр-1", сообщает Sport Ekspres.

По информации источника, днепряне предлагают за полузащитника 1 миллионов долларов. Футболисту предлагают заработную плату в размере 500 тысяч долларов. О реакции полтавского клуба пока ничего неизвестно.

Сефери стал игроком "Ворсклы" летом 2022 года. В минувшем сезоне Таулянт принял участие в 28 матчах, в которых отметился 13 голами. Его контракт с "зелено-белыми" действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

По теме
yellow-arrow
10 малоизвестных фактов из жизни Леонида Буряка
yellow-arrow
Новичок УПЛ подписал экс-защитника Ингульца
yellow-arrow
Пятов: Еще года два назад я понял, что время идет и момент тренерства скоро наступит
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 Таулянт Сефери
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Ekspres

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде