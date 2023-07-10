Новичок УПЛ подписал экс-защитника Ингульца

"Оболонь" подписала защитника Дмитрия Нагиева, сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения не разглашается.

27-летний защитник будет выступать под 33-м номером.

Предыдущим клубом Нагиева был "Ингулец", который он покинул этим летом по истечении контракта. В составе петровского клуба он провел 27 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.

Ранее он также играл за "Днепр", Мауэрверк" (Австрия), ПФК "Сумгаит" (Азербайджан), "Стумбрас" (Литва), и "Динамо-Авто" (Молдова).