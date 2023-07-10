Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок УПЛ подписал экс-защитника Ингульца
Клуб активно работает на трансферном рынке
Фото: ФК Інгулець
"Оболонь" подписала защитника Дмитрия Нагиева, сообщает официальный сайт клуба.
Срок соглашения не разглашается.
27-летний защитник будет выступать под 33-м номером.
Предыдущим клубом Нагиева был "Ингулец", который он покинул этим летом по истечении контракта. В составе петровского клуба он провел 27 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.
Ранее он также играл за "Днепр", Мауэрверк" (Австрия), ПФК "Сумгаит" (Азербайджан), "Стумбрас" (Литва), и "Динамо-Авто" (Молдова).
Популярное сейчас
- Днепр-1 предложил 1 млн долларов за форварда Ворсклы
- РосСМИ показали Герасимова на фоне слухов о его отстранении. Разбирался с ударом по Крымскому мосту
- Определился первый соперник сборной Украины по волейболу в соревнованиях за место в Лиге Наций
- "Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО