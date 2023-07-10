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Новичок УПЛ подписал экс-защитника Ингульца

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб активно работает на трансферном рынке

Новичок УПЛ подписал экс-защитника Ингульца

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

"Оболонь" подписала защитника Дмитрия Нагиева, сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения не разглашается.

27-летний защитник будет выступать под 33-м номером.

Предыдущим клубом Нагиева был "Ингулец", который он покинул этим летом по истечении контракта. В составе петровского клуба он провел 27 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.

Ранее он также играл за "Днепр", Мауэрверк" (Австрия), ПФК "Сумгаит" (Азербайджан), "Стумбрас" (Литва), и "Динамо-Авто" (Молдова).

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В статье: Оболонь (Киев) Дмитрий Нагиев
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Источник:
fc.obolon.ua

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