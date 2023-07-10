Официально. ФИФА не признала Днепр-1 правопреемником Днепра

Дисциплинарный комитет ФИФА не признал СК "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр". Об этом сообщает официальный сайт днепрян.

Более того, ФИФА закрыл дисциплинарное производство против "Днепра-1", открытое по заявлению экс-игрока "Днепра" Андерсона да Сильвейра Рибейро (Андерсон Пико).

В феврале 2021 года аналогичное решение было принято и по похожему заявлению другого экс-футболиста "Днепра" Джабы Канкавы.

Напомним, СК "Днепр-1" был основан в 2015 году. "Днепр" прекратил свое существование в 2019 году из-за финансовых проблем.