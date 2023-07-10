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Габелок: После истории с Владой Седан Зинченко и Борячук перестали общаться
Давняя история еще со времен Шахтера
Капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок, который делал первые шаги в футболе в Академии "
Напомним, что сначала Седан встречалась с Борячуком, после чего у нее завязались отношения с Зинченко.
"Они хорошо общались. Тогда вообще была такая дружеская атмосфера в команде, что все вместе летали на отдых. Знаю, что они постоянно были на связи. После этой истории они совсем перестали общаться", - сказал Габелок.
В марте 2020 года Зинченко и Седан поженились. В августе 2021 года у них родилась дочь Ева. В мае этого года стало известно, что супруга Зинченко снова беременна.
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