Габелок: После истории с Владой Седан Зинченко и Борячук перестали общаться

Капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок, который делал первые шаги в футболе в Академии " Шахтера ", рассказал, как изменились взаимоотношения между Андреем Борячуком и Александром Зинченко после истории с Владой Седан.

Напомним, что сначала Седан встречалась с Борячуком, после чего у нее завязались отношения с Зинченко.

"Они хорошо общались. Тогда вообще была такая дружеская атмосфера в команде, что все вместе летали на отдых. Знаю, что они постоянно были на связи. После этой истории они совсем перестали общаться", - сказал Габелок.

В марте 2020 года Зинченко и Седан поженились. В августе 2021 года у них родилась дочь Ева. В мае этого года стало известно, что супруга Зинченко снова беременна.