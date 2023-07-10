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СМИ: Хлань разорвал контракт с Зарей и может продолжить карьеру в Польше

Премьер-лига
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Также хавбеком интересуется один клуб УПЛ

СМИ: Хлань разорвал контракт с Зарей и может продолжить карьеру в Польше

instagram.com/maks.khlan

Новина українською

Полузащитник "Зари" Максим Хлань в одностороннем разорвал контракт с клубом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Также отмечается, что вероятно, продолжит карьеру в Экстракласе. 20-летним украинцем де им интересуются "Ракув" и "Варта" Познань. Кроме того, сообщается, что интерес к хавбеку проявляет клуб УПЛ.

Напомним, что игрок конфликтовал с руководствам "Зари" - полузащитник был отстранен от первой команды, и переведен в дубль за его отказ продолжать сотрудничество с луганчами.

На счету Хланя 2 результативные передачи в 8 матчах за "черно-белых". Футболист не играл за команду с апреля этого года.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Хлань Ракув (Ченстохова) Варта (Познань)
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Источник:
ТаТоТаке

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