СМИ: Хлань разорвал контракт с Зарей и может продолжить карьеру в Польше

Полузащитник " Зари " Максим Хлань в одностороннем разорвал контракт с клубом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Также отмечается, что вероятно, продолжит карьеру в Экстракласе. 20-летним украинцем де им интересуются "Ракув" и "Варта" Познань. Кроме того, сообщается, что интерес к хавбеку проявляет клуб УПЛ.

Напомним, что игрок конфликтовал с руководствам "Зари" - полузащитник был отстранен от первой команды, и переведен в дубль за его отказ продолжать сотрудничество с луганчами.

На счету Хланя 2 результативные передачи в 8 матчах за "черно-белых". Футболист не играл за команду с апреля этого года.