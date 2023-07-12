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Директор Александрии: Ждем, когда болельщик скажет – "О, вот это стиль Ротаня"

Премьер-лига
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Тренер уже работает с командой на сборах

Директор Александрии: Ждем, когда болельщик скажет – "О, вот это стиль Ротаня"

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о подготовке команды к сезону.

- Дмитрий Сергеевич, команда на сборах уже работает вместе с Русланом Ротанем? Тренер вернулся из молодежки?

- Да, Руслан Петрович уже в клубе, вместе со штабом, все работают. Сборы у нас на базе в "Александрии". Полей хватает. Спарринги играем с украинскими командами. Многого вам не расскажу, мы и спарринги сейчас свои не транслируем, это пожелание тренерского штаба.

- Руслан Петрович устал после молодежного Евро, или наоборот, вдохновлен произошедшим?

- Руслан Петрович сейчас полностью погрузился в работу ФК "Александрия". Идет рабочий процесс, подготовка к чемпионату, и настроение такое же. Я не вижу крайностей, о которых вы спрашиваете, ни опустошения, ни эйфории.

- "Александрия", как и перед прошлым сезоном, ставит задачу попадания в еврокубки?

- Конечно, мы в каждом чемпионате работаем над попаданием в еврокубки. Перед началом сезона будет встреча президента с тренерским штабом и командой, задача будет обсуждаться более конкретно. Но борьба за как можно более высокое место - наш приоритет.

- "Александрия" отыграла под руководством Ротаня только полсезона. А вот молодежка работает по принципам Романа Петровича с 2018 года. Ваша команда сейчас приближается стилистически к сборной?

- Руслан Петрович работает над этим. Официальные игры дадут ответ. Прямо сейчас много игроков на просмотре. И будут еще. Пока еще хватает несыгранности. Моя точка зрения может быть субъективной. Подождем, когда сам болельщик скажет - "О, вот это стиль Руслана Петровича!", - рассказал Китаев в интервью FanDay.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
FanDay

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