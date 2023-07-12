Премьер-лига
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Александрия прекратила сотрудничество с одним из лидеров команды
Сергей Рыбалка покидает клуб
fco.com.ua
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Стороны договорились о прекращении действия контракта.
Ранее была информация, что 33-летний игрок может продолжить карьеру в ЛНЗ.
Напомним, что за "Александрию" Сергей дебютировал в августе 2021 года. В общем, за команду в провел 41 матч, отличившись 5 забитыми голами.
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Источник:ФК Александрия
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