  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия прекратила сотрудничество с одним из лидеров команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия прекратила сотрудничество с одним из лидеров команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Рыбалка покидает клуб

Александрия прекратила сотрудничество с одним из лидеров команды

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с одним из лидеров команды – хавбеком Сергеем Рыбалкой.

Стороны договорились о прекращении действия контракта.

Ранее была информация, что 33-летний игрок может продолжить карьеру в ЛНЗ.

Напомним, что за "Александрию" Сергей дебютировал в августе 2021 года. В общем, за команду в провел 41 матч, отличившись 5 забитыми голами.

По теме
yellow-arrow
Президент Торино: Перегибы с трансферами были и раньше - Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги
yellow-arrow
Кривбасс оригинально поддержал национальную идею вступления в НАТО. ФОТО
yellow-arrow
Трубин в Лондоне провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Рыбалка ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Александрия

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде