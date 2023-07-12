Александрия прекратила сотрудничество с одним из лидеров команды

" Александрия " на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с одним из лидеров команды – хавбеком Сергеем Рыбалкой.

Стороны договорились о прекращении действия контракта.

Ранее была информация, что 33-летний игрок может продолжить карьеру в ЛНЗ.

Напомним, что за "Александрию" Сергей дебютировал в августе 2021 года. В общем, за команду в провел 41 матч, отличившись 5 забитыми голами.