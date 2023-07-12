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Александрия просматривает Плаксу

Премьер-лига
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Хавбек находится на просмотре в команде Ротаня

Александрия просматривает Плаксу

Фото - Instagram

Новина українською

Полузащитник Родион Плакса находится на просмотре в "Александрии".

Об этом сообщает журналист Михаил Спиваковский в Телеграм-канале "ТаТоТаке".

В прошлом сезоне Плакса выступал за "Черноморец", контракт с игрока с клубом действовал до 30 июня. Он провел 13 матчей за одесситов УПЛ и совершил 1 результативный пас.

После начала полномасштабной российской агрессии он вместе с сестрой провел в Мариуполе месяц без воды, газа и электричества. После этого они смогли уехать в Бердянск.

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В статье: ФК Александрия Родион Плакса
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Источник:
ТаТоТаке

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