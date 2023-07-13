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Шахтер - АЕК. Смотреть онлайн, live, видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
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Видеотрансляция поединка

Шахтер - АЕК. Смотреть онлайн, live, видеотрансляцию товарищеского матча

shakhtar.com

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Сегодня, 13 июля, "Шахтер" сыграет свой второй спарринг на сборах в Нидерландах

Соперником "горняков" в контрольном матче будет чемпион Греции АЕК.

Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Трансляция матча доступна на нашем сайте.

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