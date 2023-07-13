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Шахтер - АЕК. Смотреть онлайн, live, видеотрансляцию товарищеского матча
Видеотрансляция поединка
shakhtar.com
Сегодня, 13 июля, "
Соперником "горняков" в контрольном матче будет чемпион Греции АЕК.
Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.
Трансляция матча доступна на нашем сайте.
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