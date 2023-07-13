С упором на молодежь. Стартовый состав Шахтера на спарринг против чемпиона Греции

Сегодня, 13 июля, " Шахтер " сыграет второй спарринг на сборах в Нидерландах

Соперником команды ван Леувена в контрольном матче будет чемпион Греции АЕК.

Уже известен стартовый состав "горняков" на этот поединок.

"Шахтер": Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Удод, Кастилло, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.

Запасные: Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюник.