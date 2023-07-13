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С упором на молодежь. Стартовый состав Шахтера на спарринг против чемпиона Греции
Стартовый состав горняков на контрольный матч
shakhtar.com
Сегодня, 13 июля, "
Соперником команды ван Леувена в контрольном матче будет чемпион Греции АЕК.
Уже известен стартовый состав "горняков" на этот поединок.
"Шахтер": Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Удод, Кастилло, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.
Запасные: Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюник.
Напомним, что игра начнется в 18:00 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет
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