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С упором на молодежь. Стартовый состав Шахтера на спарринг против чемпиона Греции

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовый состав горняков на контрольный матч

С упором на молодежь. Стартовый состав Шахтера на спарринг против чемпиона Греции

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 13 июля, "Шахтер" сыграет второй спарринг на сборах в Нидерландах

Соперником команды ван Леувена в контрольном матче будет чемпион Греции АЕК.

Уже известен стартовый состав "горняков" на этот поединок.

"Шахтер": Твардовский, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Удод, Кастилло, Глущенко, Зубков, Топалов, Келси.

Запасные: Пузанков, Фарина, Козик, Дрозд, Ракицкий, Очеретько, Цуканов, Янович, Сикан, Вьюник.

Напомним, что игра начнется в 18:00 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: АЕК (Афины) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
13.07.2023 в 18:55
Подивимось,яким тренером виявиться Левін,як Шахтар проявить себе в єврокубках
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Cassid (Kiev)
13.07.2023 в 17:42
Для того товарняки и нужны.Вол втором тайме хочу посмотреть на связку Козик-Фарина
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