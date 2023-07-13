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Шахтер согласовал трансфер 18-летнего вингера Сан-Паулу Невертона, - Globo

Премьер-лига
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В ближайшее время парень пройдет медобследование и подпишет контракт

Шахтер согласовал трансфер 18-летнего вингера Сан-Паулу Невертона, - Globo

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" согласовал трансфер 18-летнего вингера "Сан-Паулу" Невертона Мартинса да Силвы.

Как сообщает Globoesporte, трансфер, условия которого не разглашаются, будет проведен в ближайшее время.

Отмечается, что Невертон уже направляется в Европу, чтобы пройти медосмотр и подписать с "Шахтером" пятилетний контракт.

За счет продажи игрока в "Сан-Паулу" рассчитывают заработать деньги, которые позволят удержать в клубе некоторых других футболистов.

Отметим, что Невертон в прошлом году выступал за юношескую команду "Сан-Паулу" U-17, в составе которой провел 28 матчей и забил 18 голов. На взрослом уровне парень еще не играл.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сан-Паулу
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Источник:
Globo

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