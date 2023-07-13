Рыбалка стал игроком ЛНЗ

33-летний хавбек Сергей Рыбалка подписал контракт с новичком УПЛ ЛНЗ .

Об этом сообщает сайт Transfermarkt. Черкасский клуб также косвенно подтвердил подписание, опубликовав своеобразный ребус.

По данным Transfermarkt, контракт с игроком подписан на 1 год.

Хавбек до недавнего времени выступал за "Александрию", которую покинул на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Напомним, что хавбек также имеет опыт выступлений за харьковский "Арсенал", киевское "Динамо", чешский "Слован" и турецкий "Сивасспор".