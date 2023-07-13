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Рыбалка стал игроком ЛНЗ

Премьер-лига
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Черкасский клуб продолжает усиливаться

Рыбалка стал игроком ЛНЗ

Фото: instagram.com/rybalkas

Новина українською

33-летний хавбек Сергей Рыбалка подписал контракт с новичком УПЛ ЛНЗ.

Об этом сообщает сайт Transfermarkt. Черкасский клуб также косвенно подтвердил подписание, опубликовав своеобразный ребус.

По данным Transfermarkt, контракт с игроком подписан на 1 год.

Хавбек до недавнего времени выступал за "Александрию", которую покинул на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Напомним, что хавбек также имеет опыт выступлений за харьковский "Арсенал", киевское "Динамо", чешский "Слован" и турецкий "Сивасспор".

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В статье: Сергей Рыбалка ЛНЗ (Черкассы)
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