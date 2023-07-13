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Минай объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы, Александрии и Ингульца
Владимир Одарюк перебирается на Закарпатье
Фото - ФК Минай / автор невідомий
"Минай" на страницах своих соцсетей объявил о подписании контракта с Владимиром Одарюком. Соглашение подписано на два года, футболист взял себе номер "10".
В УПЛ на счету Одарюка 88 матчей, 6 голов и 4 результативных передачи. Еще 57 матчей Владимир провел в Первой лиге (7+7) и 11 – в Кубке страны (1+1). Больше всего этот игрок известен по выступлениям в "Ворскле", "Александрии" и "Ингульце".
Добавим, что ранее "Минай" объявил о подписании Ралюченко, Панасенко. Также на подходе – Игорь Солдат.
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