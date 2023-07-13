  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы, Александрии и Ингульца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы, Александрии и Ингульца

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир Одарюк перебирается на Закарпатье

Минай объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы, Александрии и Ингульца

Фото - ФК Минай / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" на страницах своих соцсетей объявил о подписании контракта с Владимиром Одарюком. Соглашение подписано на два года, футболист взял себе номер "10".

В УПЛ на счету Одарюка 88 матчей, 6 голов и 4 результативных передачи. Еще 57 матчей Владимир провел в Первой лиге (7+7) и 11 – в Кубке страны (1+1). Больше всего этот игрок известен по выступлениям в "Ворскле", "Александрии" и "Ингульце".

Добавим, что ранее "Минай" объявил о подписании Ралюченко, Панасенко. Также на подходе – Игорь Солдат.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 прилагает усилия к подписанию голкипера Колоса
yellow-arrow
Шахтер в спарринге уступил греческому АЕКу 0:5
yellow-arrow
Рух во втором спарринге дня проиграл Днепру-1. Довбик сделал дубль
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Одарюк ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде