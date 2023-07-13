Президент Миная: На прощальном матче Селезнев понабивал каких-то голов, может засчитают их в рекорд

Президент " Миная " Валерий Пересоляк высказался относительно экс-форварда команды Евгения Селезенва.

— На Селезнева еще были какие-то надежды, на помощь...

— Что не хватило Селезневу с рекордом?

-— Может начало войны как-то это все перечеркнуло, но Женя молодец, старался. Завершил карьеру, жаль.

На прощальном матче он там что-то понабивал каких-то голов, может это ему засчитают (смеется).

— Он, кстати, живет в Ужгороде, да?

— Живет в Ужгороде, да.

— Вы его не привлекаете как-то к команде?