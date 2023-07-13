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Президент Миная: На прощальном матче Селезнев понабивал каких-то голов, может засчитают их в рекорд
Евгений так и не побил рекорд бомбардиров УПЛ
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Президент "
— На Селезнева еще были какие-то надежды, на помощь...
— Что не хватило Селезневу с рекордом?
-— Может начало войны как-то это все перечеркнуло, но Женя молодец, старался. Завершил карьеру, жаль.
На прощальном матче он там что-то понабивал каких-то голов, может это ему засчитают (смеется).
— Он, кстати, живет в Ужгороде, да?
— Живет в Ужгороде, да.
— Вы его не привлекаете как-то к команде?
— Он же больше с командой "Днепр-1". Где-то слышал, что он, кажется,
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