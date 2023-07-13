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Президент Миная: На прощальном матче Селезнев понабивал каких-то голов, может засчитают их в рекорд

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений так и не побил рекорд бомбардиров УПЛ

Президент Миная: На прощальном матче Селезнев понабивал каких-то голов, может засчитают их в рекорд

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Президент "Миная" Валерий Пересоляк высказался относительно экс-форварда команды Евгения Селезенва.

— На Селезнева еще были какие-то надежды, на помощь...

— Что не хватило Селезневу с рекордом?

-— Может начало войны как-то это все перечеркнуло, но Женя молодец, старался. Завершил карьеру, жаль.

На прощальном матче он там что-то понабивал каких-то голов, может это ему засчитают (смеется).

— Он, кстати, живет в Ужгороде, да?

— Живет в Ужгороде, да.

— Вы его не привлекаете как-то к команде?

— Он же больше с командой "Днепр-1". Где-то слышал, что он, кажется, туда на работу переходит.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
FOOTBALL MANАGER

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