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Днепр-1 продлил аренду защитника Металлиста
Новое соглашение рассчитано на полгода
Фото: СК Дніпро-1
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Предыдущее соглашение истекло 30 июня, новое рассчитано до 31 декабря 2023 года.
27-летний Каплиенко в весенней части прошлого сезона провел за "Днепр-1" 7 матчей. Летне-осенний отрезок чемпионата 2022/23 защитник отыграл за "Металлист" (14 матчей, 2 гола).
Ранее воспитанник запорожского футбола выступал за "Металлург", турецкий "Аланьяспор", "Черноморец", тбилисское "Динамо" и ряд других клубов.
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