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Днепр-1 продлил аренду защитника Металлиста

Премьер-лига
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Новое соглашение рассчитано на полгода

Днепр-1 продлил аренду защитника Металлиста

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" продлил аренду левого защитника Александр Каплиенко, права на которого принадлежат "Металлисту".

Предыдущее соглашение истекло 30 июня, новое рассчитано до 31 декабря 2023 года.

27-летний Каплиенко в весенней части прошлого сезона провел за "Днепр-1" 7 матчей. Летне-осенний отрезок чемпионата 2022/23 защитник отыграл за "Металлист" (14 матчей, 2 гола).

Ранее воспитанник запорожского футбола выступал за "Металлург", турецкий "Аланьяспор", "Черноморец", тбилисское "Динамо" и ряд других клубов.

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В статье: Александр Каплиенко СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
sport.ua

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