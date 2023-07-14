Стало известно, сколько Шахтер заплатит за трансфер вингера Сан-Паулу

18-летний вингер "Сан-Паулу" Невертон Мартинс близок к переходу в "Шахтер".

Как сообщает UOL Esporte, донецкий клуб заплатит за игрока 3,7 миллиона евро. По информации источника, такая сумма обусловлена контрактом, который истекает через год. Болельщики "Сан-Паулу" уже раскритиковали за это. Но у боссов "трехцветных" был ряд причин.

У бразильского клуба есть финансовые проблемы, и продажа вингера поможет удержать в клубе ряд его нынешних лидеров. Также сообщается и о некоторых "поведенческих проблемах" игрока.

Невертон на взрослом уровне еще не играл. В прошлом году он выступал за юношескую команду "Сан-Паулу" U-17, в составе которой провел 28 матчей и забил 18 голов.

Ранее сообщалось, что Невертон уже вылетел в Европу, где пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт с "горняками".