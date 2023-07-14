Официально. Арановский, Бойко, Дердо и Абдула завершили карьеру арбитра

Комитет арбитров УАФ принял несколько важных решений.

В связи с превышением возрастного ценза и/или максимально допустимого пребывания в соответствующей категории, а также с целью соблюдения стратегического курса на омоложение корпуса арбитража Украины, профессиональную карьеру завершили:

Анатолий Абдула, Евгений Арановский, Сергей Бойко, Александр Дердо и Владимир Володин.

Для осуществления ротации из ПФЛ в Премьер-лигу было переведено 10 арбитров. В список вошли:

Александр Афанасьев, Назарий Дердь, Клим Заброда, Сергей Задиран, Александр Каленов, Кристина Козорог, София Причина, Михаил Райда, Денис Резников и Дмитрий Евтухов.