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Премьер-лига

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Официально. Арановский, Бойко, Дердо и Абдула завершили карьеру арбитра

Премьер-лига
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На пенсию ушел также Володин

Официально. Арановский, Бойко, Дердо и Абдула завершили карьеру арбитра

Фото - Олександр Приходько

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Комитет арбитров УАФ принял несколько важных решений.

В связи с превышением возрастного ценза и/или максимально допустимого пребывания в соответствующей категории, а также с целью соблюдения стратегического курса на омоложение корпуса арбитража Украины, профессиональную карьеру завершили:

Анатолий Абдула, Евгений Арановский, Сергей Бойко, Александр Дердо и Владимир Володин.

Для осуществления ротации из ПФЛ в Премьер-лигу было переведено 10 арбитров. В список вошли:

Александр Афанасьев, Назарий Дердь, Клим Заброда, Сергей Задиран, Александр Каленов, Кристина Козорог, София Причина, Михаил Райда, Денис Резников и Дмитрий Евтухов.

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В статье: Александр Дердо Евгений Арановский Владимир Володин Анатолий Абдула Сергей Бойко Сергей Задиран София Причина
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Источник:
УАФ

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