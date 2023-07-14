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Официально. Арановский, Бойко, Дердо и Абдула завершили карьеру арбитра
На пенсию ушел также Володин
Фото - Олександр Приходько
Комитет арбитров УАФ принял несколько важных решений.
В связи с превышением возрастного ценза и/или максимально допустимого пребывания в соответствующей категории, а также с целью соблюдения стратегического курса на омоложение корпуса арбитража Украины, профессиональную карьеру завершили:
Анатолий Абдула, Евгений Арановский, Сергей Бойко, Александр Дердо и Владимир Володин.
Для осуществления ротации из ПФЛ в Премьер-лигу было переведено 10 арбитров. В список вошли:
Александр Афанасьев, Назарий Дердь, Клим Заброда, Сергей Задиран, Александр Каленов, Кристина Козорог, София Причина, Михаил Райда, Денис Резников и Дмитрий Евтухов.
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