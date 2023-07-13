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Две украинские бригады арбитров обслужат матчи квалификации Лиги конференций

Лига конференций
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Поединки состоятся 20 июля

Две украинские бригады арбитров обслужат матчи квалификации Лиги конференций

Олександр Приходько

Новина українською

Сразу две бригады украинских арбитров будут работать на ответных матчах первого квалификационного раунда Лиги конференций-2023/2024, которые состоятся 20 июля. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на УЕФА.

На игре "Пайде" (Эстония) - Б-36 (Фарерские острова) будет работать бригада во главе с Виталием Романовым. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертый судья - Николай Балакин.

На встрече "Арсенал" (Македония) - "Алашкерт" (Армения) будет работать бригада во главе с Алексеем Деревинским. На линиях ему будут ассистировать Виктор Матяш и Александр Жуков. Четвертый судья - Ярослав Козик.

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В статье: Виталий Романов Алексей Деревинский
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Источник:
УАФ

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