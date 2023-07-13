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Две украинские бригады арбитров обслужат матчи квалификации Лиги конференций
Поединки состоятся 20 июля
Олександр Приходько
Сразу две бригады украинских арбитров будут работать на ответных матчах первого квалификационного раунда Лиги конференций-2023/2024, которые состоятся 20 июля. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на УЕФА.
На игре "Пайде" (Эстония) - Б-36 (Фарерские острова) будет работать бригада во главе с Виталием Романовым. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертый судья - Николай Балакин.
На встрече "Арсенал" (Македония) - "Алашкерт" (Армения) будет работать бригада во главе с Алексеем Деревинским. На линиях ему будут ассистировать Виктор Матяш и Александр Жуков. Четвертый судья - Ярослав Козик.
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