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Капитан Кривбасса: Мы не должны уступать командам ниже рангом
Кривбасс продолжает готовится к сезону
Фото: ФК Кривбасс
Капитан "
– После игры с "Карпатами" тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа сказал, что команда теперь разозлится. Это то, что мы увидели сегодня на поле?
– Да, вы же видите, какой счет. Мы не должны уступать командам ниже рангом. Сегодня на поле отдали все силы. Полагаю, результат закономерен, все по игре.
– За счет каких качеств удалось забить так много мячей?
– Мы были несколько лучше в индивидуальном плане, поэтому реализовали свои моменты.
- Насколько процентов команда готова к сезону?
– Это только второй матч на втором сборе. После спаррингов 18 и 19 июля будет понятно, насколько мы готовы. Мы готовимся к сезону, чтобы выйти на максимум своих возможностей.
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