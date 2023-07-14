Капитан Кривбасса: Мы не должны уступать командам ниже рангом

Капитан " Кривбасса " Дмитрий Хомченовский рассказал о победе над "Хустом" (6:0) в контрольном матче, и о том, как идет подготовка криворожцев к новому сезону.

– После игры с "Карпатами" тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа сказал, что команда теперь разозлится. Это то, что мы увидели сегодня на поле?

– Да, вы же видите, какой счет. Мы не должны уступать командам ниже рангом. Сегодня на поле отдали все силы. Полагаю, результат закономерен, все по игре.

– За счет каких качеств удалось забить так много мячей?

– Мы были несколько лучше в индивидуальном плане, поэтому реализовали свои моменты.

- Насколько процентов команда готова к сезону?

– Это только второй матч на втором сборе. После спаррингов 18 и 19 июля будет понятно, насколько мы готовы. Мы готовимся к сезону, чтобы выйти на максимум своих возможностей.