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Верес сыграл вничью с тернопольской Нивой. Матч закончился на 85-й минуте из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
(1 голосов)

Голов команды не забили

Верес сыграл вничью с тернопольской Нивой. Матч закончился на 85-й минуте из-за воздушной тревоги

nkveres.com

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В пятницу, 14 июля, "Верес" сыграл спарринг с тернопольской "Нивой".

Поединок завершился досрочно при счете 0:0. На 85-й минуте игры забрал команды с поля после сигнала воздушной тревоги, а после совещания с представителями клубов – дал финальный свисток.

Верес - Нива - 0:0

Верес (1 тайм): Когут - Балан, игрок на просмотре, Курко, Гагун, Кучеров, Кухарук, Близниченко, Дахновский, игрок на просмотре, Гайдучик.

Верес (2 тайм): Паст - Шевченко, Вовченко, Балан, В.Шарай, С.Шарай, М.Шестаков, Марусич и трое игроков на просмотре.

Нива: Механив – Демчук, Зинь, Соколов, Давыдов, Процев, Гатала, Танчак, Ризник, Бороденко, Дорошенко.

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В статье: Верес (Ровно) Нива (Тернополь)
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