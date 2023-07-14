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Верес сыграл вничью с тернопольской Нивой. Матч закончился на 85-й минуте из-за воздушной тревоги
Голов команды не забили
nkveres.com
В пятницу, 14 июля, "
Поединок завершился досрочно при счете 0:0. На 85-й минуте игры забрал команды с поля после сигнала воздушной тревоги, а после совещания с представителями клубов – дал финальный свисток.
Верес - Нива - 0:0
Верес (1 тайм): Когут - Балан, игрок на просмотре, Курко, Гагун, Кучеров, Кухарук, Близниченко, Дахновский, игрок на просмотре, Гайдучик.
Верес (2 тайм): Паст - Шевченко, Вовченко, Балан, В.Шарай, С.Шарай, М.Шестаков, Марусич и трое игроков на просмотре.
Нива: Механив – Демчук, Зинь, Соколов, Давыдов, Процев, Гатала, Танчак, Ризник, Бороденко, Дорошенко.
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