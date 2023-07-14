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ЛНЗ подтвердил трансфер Сергея Рыбалки
Игрок получил 37 номер
Фото: Александр Приходько
Сергей Рыбалка официально присоединился к "ЛНЗ", об этом сообщил клуб в своих соцсетях.
Футболист будет играть под 37-м номером. Ранее
Последним клубом 33-летнего хавбека была "Александрия", которую покинул на правах свободного агента. До этого игрок несколько сезонов отыграл за турецкий "Сивасспор" и киевское "Динамо".
Всего у Сергея 107 матчей в УПЛ, где он забил 6 мячей и отдал 9 голевых передач.
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