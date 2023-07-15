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Дубинчак: Должны успешно преодолеть квалификацию Лиги конференций и в группе показать все, на что способны

Премьер-лига
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Защитник Динамо – о подготовке к сезону и спортивных целях

Дубинчак: Должны успешно преодолеть квалификацию Лиги конференций и в группе показать все, на что способны

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от того, как проходит для команды тренировочный сбор в Австрии.

- Половина сбора позади. В каких кондициях находится команда? Как ты лично себя чувствуешь?

- В физическом плане немного тяжеловато, потому что большие нагрузки работаем в двукратном режиме, в том числе в тренажерном зале. Но ничего, это сборы, поэтому должны терпеть и скоро уже будем выходить на финишную прямую.

– В матче с "Янг Бойз" ты был одним из тех, кто провел на поле больше тайма. Хватит ли сил проводить на поле больше времени?

- В общем, да. Но был трудный путь, ведь мы летели в день игры. Сейчас ощущается нагрузка после игры, но в течение матча чувствовал себя нормально.

- "Янг Бойз" по уровню существенно отличается от соперников, которые были в предыдущих матчах. Удалось ли проверить себя на фоне такого соперника?

- Думаю, да. Плюс мы работаем в двукратном режиме, так что были недостаточно свежими, также дорога сказалась, так что нам было гораздо труднее, чем сопернику. Это все сказалось примерно с 60-й минуты, но потом вышли ребята на замену и прибавили свежести.

- Ты забил гол в ворота "Янг Бойз", который стал для тебя уже вторым на сборах. В чем секрет? Возможно, какие-то советы от Мистера?

– Не сказал бы. Думаю, это желание доказать самому себе, бороться за место в составе. Хочется больше играть, так что здесь большая мотивация.

- В скором времени начинается новый сезон как в чемпионате Украины, так и в еврокубках, где в прошлом сезоне "Динамо" выступило неудачно. В этой связи есть ли желание реабилитироваться перед болельщиками и выступить достойно ради имиджа страны, особенно в настоящее время?

– Сто процентов нужно выступить лучше, это даже не обсуждается. Мы должны успешно преодолеть квалификацию Лиги конференций и в группе показать все, на что способны.

– В общем, какие цели ставишь перед собой на новый сезон?

– Больше играть, поскольку не очень был доволен своей ролью в весенней части прошлого сезона. Как по мне, играл мало, поэтому хочется получать больше игрового времени.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Дубинчак
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Источник:
ФК Динамо

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