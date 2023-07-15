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Дубинчак: Должны успешно преодолеть квалификацию Лиги конференций и в группе показать все, на что способны
Защитник Динамо – о подготовке к сезону и спортивных целях
fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от того, как проходит для команды тренировочный сбор в Австрии.
- Половина сбора позади. В каких кондициях находится команда? Как ты лично себя чувствуешь?
- В физическом плане немного тяжеловато, потому что большие нагрузки работаем в двукратном режиме, в том числе в тренажерном зале. Но ничего, это сборы, поэтому должны терпеть и скоро уже будем выходить на финишную прямую.
– В матче с "Янг Бойз" ты был одним из тех, кто провел на поле больше тайма. Хватит ли сил проводить на поле больше времени?
- В общем, да. Но был трудный путь, ведь мы летели в день игры. Сейчас ощущается нагрузка после игры, но в течение матча чувствовал себя нормально.
- "Янг Бойз" по уровню существенно отличается от соперников, которые были в предыдущих матчах. Удалось ли проверить себя на фоне такого соперника?
- Думаю, да. Плюс мы работаем в двукратном режиме, так что были недостаточно свежими, также дорога сказалась, так что нам было гораздо труднее, чем сопернику. Это все сказалось примерно с 60-й минуты, но потом вышли ребята на замену и прибавили свежести.
- Ты забил гол в ворота "Янг Бойз", который стал для тебя уже вторым на сборах. В чем секрет? Возможно, какие-то советы от Мистера?
– Не сказал бы. Думаю, это желание доказать самому себе, бороться за место в составе. Хочется больше играть, так что здесь большая мотивация.
- В скором времени начинается новый сезон как в чемпионате Украины, так и в еврокубках, где в прошлом сезоне "Динамо" выступило неудачно. В этой связи есть ли желание реабилитироваться перед болельщиками и выступить достойно ради имиджа страны, особенно в настоящее время?
– Сто процентов нужно выступить лучше, это даже не обсуждается. Мы должны успешно преодолеть квалификацию Лиги конференций и в группе показать все, на что способны.
– В общем, какие цели ставишь перед собой на новый сезон?
– Больше играть, поскольку не очень был доволен своей ролью в весенней части прошлого сезона. Как по мне, играл мало, поэтому хочется получать больше игрового времени.
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