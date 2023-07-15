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СМИ: Александр Беляев переходит в Александрию
Усиление для команды Ротаня
Фото: ПФК Львов
"Александрия" достигла договоренности с турецким "Генчлербирлиги" о приобретении 23-летнего полузащитника Александра Беляева, сообщает ТаТоТаке.
Условия возможного соглашения не сообщаются.
Отметим, что в последние почти полгода воспитанник днепровского футбола играл за "Львов", куда прибыл в аренду из турецкой команды. В активе Беляева 14 матчей, один гол и две результативные передачи в последнем сезоне УПЛ.
Добавим, что контракт с "Генчлербирлиги" действует у Беляева до 2025-го года.
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