СМИ: Александр Беляев переходит в Александрию

"Александрия" достигла договоренности с турецким "Генчлербирлиги" о приобретении 23-летнего полузащитника Александра Беляева, сообщает ТаТоТаке.

Условия возможного соглашения не сообщаются.

Отметим, что в последние почти полгода воспитанник днепровского футбола играл за "Львов", куда прибыл в аренду из турецкой команды. В активе Беляева 14 матчей, один гол и две результативные передачи в последнем сезоне УПЛ.

Добавим, что контракт с "Генчлербирлиги" действует у Беляева до 2025-го года.