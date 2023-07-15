Денисов о трансляциях матчей Полесья на УПЛ ТВ: Лучше торт есть вместе, чем дерьмо – в одиночку

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству ФК "Полесье" Александр Денисов заявил, что его клуб определился с позицией по трансляциям матчей УПЛ.

"Полесье" определилось со своей позицией по реализации телевизионных прав. Мы оказались в очень уникальной ситуации, когда клуб наконец завоевал право сыграть в элитном дивизионе, вышел в УПЛ, и здесь выяснилось, что в этом сезоне ни один из телетрансляторов не был готов покупать права у УПЛ. То есть мы, как и другие дебютанты Премьер-лиги, оказались в очень странной ситуации, но оставалось всего два пути, по которым мы можем идти. Первый путь – это финансировать за свой счет трансляции и размещать их на нашем клубном ютуб-канале "Полесье". Или присоединиться к другим клубам, которые за идею объединения под условным названием УПЛ ТВ и опять-таки финансировать трансляции за свой счет, но размещать их уже на отдельном ютуб-канале УПЛ ТВ.

Сегодня мы провели долгий разговор с президентом клуба Геннадием Буткевичем, где я, по сути, объяснил ему оба варианта, какие есть плюсы, минусы. И в том числе он владеет всей картиной происходящего – относительно того, что три клуба транслируются на каналах Коломойского и почему они там, несколько клубов приняли решение транслироваться на собственных ютубах и почему, и группа клубов, которая хочет создать отдельный ютуб и транслироваться вместе и, по сути, тоже почему они это хотят. Геннадий Владиславович с присущим ему чувством иронии, но очень лаконично и информативно высказался по поводу решения, которое "Полесье" оставляет за собой. Получилось это решение таким образом, что лучше торт есть вместе, чем дерьмо в одиночку.

Поэтому, в данном случае, я хотел бы сказать, что "Полесье" этой новостью может подтвердить, что передает свои телевизионные права УПЛ для реализации проекта УПЛ ТВ. Также мы подтверждаем, что готовы по стандартам УПЛ высокого качества транслировать все домашние матчи "Полесья". Президент подтвердил, что готов это профинансировать. И вместе с другими клубами будем прилагать усилия для развития этого проекта, поиски коммерциализации и новых коммерческих возможностей", - сказал Денисов в комментарии "Трибуне".