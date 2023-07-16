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Надеин: Сомневаюсь, что мы готовы к идеям Остапа Маркевича
Функционер неоднозначно высказался о коуче
Скриншот: канал Вересу на YouTube
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, почему ровенскую команду не возглавил Остап Маркевич.
"Маркевич действительно был кандидатом на должность тренера. Мы с ним встретились после чемпионата, он подготовил план, как он видит развитие клуба. Мы с ним поговорили, у него прогрессивные идеи и он показался профессиональным аналитическим специалистом.
Но готовы ли мы к этим идеям сегодня? Я сомневаюсь. Мы однажды встретились и поняли, что ему будет лучше во Львове, а нам будет тяжело потянуть этот план.
Баннеры фанатов против Маркевича? Мы видели эти баннеры. Я думаю, это эмоции, но болельщики имеют на это право, а мы готовы их слышать, говорить, обсуждать, если нужно. Это жизнь. И если вокруг болото, нет ни волны, ни тучки – это неинтересно. Интересно, когда вокруг море, река, эмоции. Они переживают, мы переживаем, мы вместе болеем за клуб", – сказал Надеин.
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