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Заря еще не договорилась с Шахтером по аренде Чеха, Герреро и Данченко работают индивидуально

Премьер-лига
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Новости из стана луганчан

Заря еще не договорилась с Шахтером по аренде Чеха, Герреро и Данченко работают индивидуально

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Украинский защитник Олег Данченко, аренду которого у АЕКа "Заря" продлила еще на один сезон, находится на польском сборе вместе с луганской командой.

По информации "ТаТоТаке", игрок готовится по индивидуальной программе после успешно перенесенной в Греции процедуры на сердце, постепенно повышая нагрузку.

Также вне общей группы работает уже полноценный игрок "Зари" – Эдуардо Герреро. Панамец восстанавливается после повреждения.

Что касается опорника "Шахтера" Максима Чеха, то он пока не приехал в расположение "Зари". Клубы договариваются об условиях аренды в следующем сезоне.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Олег Данченко Максим Чех Эдуардо Герреро
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Источник:
ТаТоТаке

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