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Заря еще не договорилась с Шахтером по аренде Чеха, Герреро и Данченко работают индивидуально
Новости из стана луганчан
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Украинский защитник Олег Данченко, аренду которого у АЕКа "
По информации "ТаТоТаке", игрок готовится по индивидуальной программе после успешно перенесенной в Греции процедуры на сердце, постепенно повышая нагрузку.
Также вне общей группы работает уже полноценный игрок "Зари" – Эдуардо Герреро. Панамец восстанавливается после повреждения.
Что касается опорника "Шахтера" Максима Чеха, то он пока не приехал в расположение "Зари". Клубы договариваются об условиях аренды в следующем сезоне.
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