Заря еще не договорилась с Шахтером по аренде Чеха, Герреро и Данченко работают индивидуально

Украинский защитник Олег Данченко, аренду которого у АЕКа " Заря " продлила еще на один сезон, находится на польском сборе вместе с луганской командой.

По информации "ТаТоТаке", игрок готовится по индивидуальной программе после успешно перенесенной в Греции процедуры на сердце, постепенно повышая нагрузку.

Также вне общей группы работает уже полноценный игрок "Зари" – Эдуардо Герреро. Панамец восстанавливается после повреждения.

Что касается опорника "Шахтера" Максима Чеха, то он пока не приехал в расположение "Зари". Клубы договариваются об условиях аренды в следующем сезоне.