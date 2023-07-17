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Цыганык: Я на 99% уверен, что для Луческу это последний сезон в его тренерской карьере

Премьер-лига
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Журналист уверен, что через год румынский тренер покинет Динамо

Цыганык: Я на 99% уверен, что для Луческу это последний сезон в его тренерской карьере

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявляет, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу через год по истечении контракта не просто покинет киевский клуб, а с большой долей вероятности закончит тренерскую карьеру.

"У Луческу есть последний шанс выиграть чемпионат. Я на 99% уверен, что для Луческу это последний сезон в его тренерской карьере.

У него последний год по контракту и последний шанс. Для него принципиально будет выиграть один из турниров – показаться с кубком и спокойно поехать домой.

Думаю, это последний сезон Луческу в "Динамо", а затем его заменит Шовковский", - сказал Цыганык.

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В статье: Мирча Луческу Александр Шовковский Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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