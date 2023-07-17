Цыганык: Я на 99% уверен, что для Луческу это последний сезон в его тренерской карьере

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявляет, что главный тренер " Динамо " Мирча Луческу через год по истечении контракта не просто покинет киевский клуб, а с большой долей вероятности закончит тренерскую карьеру.

"У Луческу есть последний шанс выиграть чемпионат. Я на 99% уверен, что для Луческу это последний сезон в его тренерской карьере.

У него последний год по контракту и последний шанс. Для него принципиально будет выиграть один из турниров – показаться с кубком и спокойно поехать домой.

Думаю, это последний сезон Луческу в "Динамо", а затем его заменит Шовковский", - сказал Цыганык.