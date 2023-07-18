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Помощником ван Леувена в Шахтере стал Алексей Гай – источник

Премьер-лига
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(3 голосов)

Дополнительный член тренерского штаба

Помощником ван Леувена в Шахтере стал Алексей Гай – источник

Новина українською

Наставник "Шахтера" Патрик ван Леувен пригласил к себе в штаб еще одного тренера. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

К команде нидерландского наставника присоединился бывший игрок "горняков" Алексей Гай. Он уже находится вместе с командой на сборах в Нидерландах.

В прошлом сезоне он работал в штабе Романа Григорчука в "Черноморце". Гай играл роль ассистента и аналитика клуба.

Гай находился в структуре "Шахтера" с 2000 по 2013 год. В общей сложности он провел за донецкую команду более 200 матчей. После дончан бывший полузащитник играл за "Черноморец" и "Габалу". В августе 2016-го, во время российско-украинской войны, Гай присоединился к клубу из страны-агрессорки “Кубань”, где провел два сезона. В 2018-м футболист не признавал Россию – страной-агрессором.

Свою карьеру игрока Алексей завершил в “Олимпике”. Тренерский опыт получил только в "Черноморце", работав там с марта 2021 года.

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В статье: Алексей Гай Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (16)
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MaximSK (Киев)
18.07.2023 в 13:49
Не удивлюсь если Гай был наводчиком ракетных ударов в городе, где он жил, а они его еще помощником главного тренера делают, идиоты
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+1
0
fanatSD (донецк)
18.07.2023 в 12:24
куда ещё это дерьмо берёте?
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+3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
18.07.2023 в 12:09
Нашо тягнуте це в клуб і взагалі в український футбол, воно себе дискредетувало, є такий термін в бізнесі як корпоративна гігієна, чи Шатарю начхати на свою репутацію?
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+4
-1
avatar
vismut (Запорожье)
18.07.2023 в 11:52
"...До команди ізраїльського наставника приєднався..."А когда это нидерландец Патрик заделался в израильтяне???
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+1
0
avatar
Полiccя (Житомир)
18.07.2023 в 11:29
Сєпарська наволоч працюватиме в шахтьорі . Чому я не здивований . Пам'ятаєте як колись гравці шахтьора відмовлялися надівати футболки в підтримкуЗСУ ? Тоді щось пятов і степаненко бикували коли їх запттували в чому причина відмови .А фарм клуб - Маріуполь ? Тільки один Худжамов надягав , а всі остальні відмовились. Тьфу , кончені тварі. Гнила ахмєтка
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+5
-4
avatar
vismut (Запорожье)
18.07.2023 в 11:54
сепаратисты это те, кто работает на раскол в стране и вешает людям ярлыки... тем более что сам термин "сепар" затащил Порох а нашу жизнь и на этом сделал карьеру, которая затащила страну в бесконесную войну из-за его Минсков и ато за 3 дня....
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+2
-4
Volder (Ков)
18.07.2023 в 13:36
что ты лепишь? не нужно базарить про раскол, тебе правда в глаза режет? начинаешь перекручивать, а не ваш ли Янык начал раскол в стране? не он начал подпитывать маргинальные про ка*пские силы? так что уже молчал бы
+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
18.07.2023 в 11:13
Кончені...шо там ця сепарська гидота робить?
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+4
-2
avatar
vismut (Запорожье)
18.07.2023 в 11:55
себе ярлык прицепи, а то не видно кто ты
Ответить
0
-4
Volder (Ков)
18.07.2023 в 13:37
очень видно кто ты, ка*пчик
+2
0
SeventyFour (Phoenix)
18.07.2023 в 11:00
*бать. Еще одного сепара взяли, даже не сепара, а коллаборанта… Что скажут донецкие комментаторы теперь? А еще вчерашний зашквар с братом Матвиенко…
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+3
-4
Romanik2806 (Киев)
18.07.2023 в 11:15
Ну ти за Матвієнка звісно загнув. Хіба Матвієнко виновний в тому що брат - дибіл? У Вас таких родичів напевно немає. Всі як один за Україну, і напевно ще й всі воюють на дивані!
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+1
-2
avatar
vismut (Запорожье)
18.07.2023 в 11:56
ты уже глава СБУ или хотя бы его зам? базар свой порохоботовский фильтруй
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0
-3
SeventyFour (Phoenix)
18.07.2023 в 13:13
Нах ты написал запорожье, юзовка?
+2
0
fanatSD (донецк)
18.07.2023 в 12:26
а как быть с гришей суркисом-"патриотом".тупая дырявая подстилка
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0
0
SeventyFour (Phoenix)
18.07.2023 в 13:14
Сепар, завали @бло
+1
0

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