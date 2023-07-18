Помощником ван Леувена в Шахтере стал Алексей Гай – источник

Наставник "Шахтера" Патрик ван Леувен пригласил к себе в штаб еще одного тренера. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

К команде нидерландского наставника присоединился бывший игрок "горняков" Алексей Гай. Он уже находится вместе с командой на сборах в Нидерландах.

В прошлом сезоне он работал в штабе Романа Григорчука в "Черноморце". Гай играл роль ассистента и аналитика клуба.

Гай находился в структуре "Шахтера" с 2000 по 2013 год. В общей сложности он провел за донецкую команду более 200 матчей. После дончан бывший полузащитник играл за "Черноморец" и "Габалу". В августе 2016-го, во время российско-украинской войны, Гай присоединился к клубу из страны-агрессорки “Кубань”, где провел два сезона. В 2018-м футболист не признавал Россию – страной-агрессором .

Свою карьеру игрока Алексей завершил в “Олимпике”. Тренерский опыт получил только в "Черноморце", работав там с марта 2021 года.