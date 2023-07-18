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Аякс - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Топ-матч на сборах
shakhtar.com
Чемпион Украины проводит спарринг с одним из грандов нидерландского футбола на летних сборах. Несмотря на то, что обе команды регулярно играют в Лиге чемпионов, на официальном уровне они еще ни разу не пересекались. А вот крайний спарринг произошел год назад, когда амстердамцы победили 3:1. Напомним, что для "Шахтера" это третий контрольный матч этим летом. Ранее команда Патрика ван Леувена сыграла вничью с "АЗ" 3:3 и разгромно проиграла греческому "АЕК" 0:5.
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Товарищеский матч
18 июля. Начало в 15:00
"Аякс" - "Шахтер"
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