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Аякс - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Топ-матч на сборах

Аякс - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Украины проводит спарринг с одним из грандов нидерландского футбола на летних сборах. Несмотря на то, что обе команды регулярно играют в Лиге чемпионов, на официальном уровне они еще ни разу не пересекались. А вот крайний спарринг произошел год назад, когда амстердамцы победили 3:1. Напомним, что для "Шахтера" это третий контрольный матч этим летом. Ранее команда Патрика ван Леувена сыграла вничью с "АЗ" 3:3 и разгромно проиграла греческому "АЕК" 0:5.

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Товарищеский матч
18 июля. Начало в 15:00
"Аякс" - "Шахтер"

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) смотреть футбол онлайн
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