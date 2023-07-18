Алексей Гуцуляк травмировался в товарищеском матче с Кривбассом

Сегодня, 18-го июля, "Днепр-1" провел свой последний матч во время летних тренировочных сборов. Соперником команды Александра Кучера выступил криворожский "Кривбасс".

"Днепр-1" вышел играть почти основным составом, но уже очень быстро пришлось производить вынужденную замену. В начале игры в центре поля защитник "Кривбасса" Иван Дибанго грубо встретил Алексея Гуцуляка, после чего тот поковылял с поля в сопровождении работников медицинской службы.

Серьезность травмы и сроки восстановления игрока пока неизвестны. Отметим, что ровно через неделю "Днепр-1" стартует в квалификации Лиги чемпионов матчем против "Панатинайкоса".