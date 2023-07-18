Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алексей Гуцуляк травмировался в товарищеском матче с Кривбассом
Заранее ушел с поля после контакта с Дибанго
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 18-го июля, "Днепр-1" провел свой последний матч во время летних тренировочных сборов. Соперником команды Александра Кучера выступил криворожский "Кривбасс".
"Днепр-1" вышел играть почти основным составом, но уже очень быстро пришлось производить вынужденную замену. В начале игры в центре поля защитник "Кривбасса" Иван Дибанго грубо встретил Алексея Гуцуляка, после чего тот поковылял с поля в сопровождении работников медицинской службы.
Серьезность травмы и сроки восстановления игрока пока неизвестны. Отметим, что ровно через неделю "Днепр-1" стартует в квалификации Лиги чемпионов матчем против "Панатинайкоса".
Популярное сейчас
- Украинские защитники на БМП Bradley уничтожили за один бой сразу два танка россиян – как это было
- Аль-Наср из Роналду в составе проиграл клубу испанской Ла Лиги со счетом 0:5
- Ночью враг атаковал Калибрами и Шахедами юг Украины. Сбить все цели не удалось – есть попадание
- Шахтер пока не побеждал, Днепр-1 только выигрывает. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО
Новости по теме
- 06:35 Украинские КДК наказал участников драки в матче Шахтера с Днепр-1, Интер продолжает вести Трубина. Главные новости за 6 июля
- 20:06 Украинские Ракицкий, Корниенко, Трубин, Назарина и четыре игрока Днепра-1 получили дисквалификации за драку
- 08:08 Украинские Ван Леувен, новый лидер Шахтера, дуэт Довбика и Пихаленка. Символическая сборная сезона УПЛ