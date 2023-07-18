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Цыганык: Вероятно, Кучер не будет осенью рассчитывать на Назаренко из-за контракта игрока с Полесьем
В УПЛ назревает очередной скандальный трансфер
scdnipro1.com.ua
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык подтвердил, что хавбек "
Но при этом, по данным источника, в этом переходе есть и скандальные моменты.
"Есть скандальные моменты с переходом Назаренко с "Полесьем". Его контракт с житомирским клубом уже утвержден в УПЛ.
И для "Днепра-1" эта информация оказалась очень неожиданной, так как игрок до последнего момента вел переговоры по продление контракта с днепровским клубом.
И я так понимаю, что в свете этого, в осенней части чемпионата Кучер теперь не будет рассчитывать на Назаренко.
Учитывая, как прошел этот переход, думаю будут еще выплывать некоторые скандальные моменты", - сказал Цыганык.
В сезоне-2022/23 Назаренко провел 31 матч за днепрян во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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