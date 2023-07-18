  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Вероятно, Кучер не будет осенью рассчитывать на Назаренко из-за контракта игрока с Полесьем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Вероятно, Кучер не будет осенью рассчитывать на Назаренко из-за контракта игрока с Полесьем

Премьер-лига
(1 голосов)

В УПЛ назревает очередной скандальный трансфер

Цыганык: Вероятно, Кучер не будет осенью рассчитывать на Назаренко из-за контракта игрока с Полесьем

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык подтвердил, что хавбек "Днепра-1" Александр Назаренко согласовал предварительный контракт с "Полесьем", так как его соглашение с днепрянами истекает через полгода.

Но при этом, по данным источника, в этом переходе есть и скандальные моменты.

Читайте такжеДнепр-1 ведет с Назаренко переговоры по новому контракту, Пеглоу, вероятно, покинет клуб

"Есть скандальные моменты с переходом Назаренко с "Полесьем". Его контракт с житомирским клубом уже утвержден в УПЛ.

И для "Днепра-1" эта информация оказалась очень неожиданной, так как игрок до последнего момента вел переговоры по продление контракта с днепровским клубом.

И я так понимаю, что в свете этого, в осенней части чемпионата Кучер теперь не будет рассчитывать на Назаренко.

Учитывая, как прошел этот переход, думаю будут еще выплывать некоторые скандальные моменты", - сказал Цыганык.

В сезоне-2022/23 Назаренко провел 31 матч за днепрян во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Ультрас Шахтера: Гай - русский черт
yellow-arrow
TMW: Шахтер хочет получить за Трубина 18 млн евро, Интер предлагает 12
yellow-arrow
Президент Колоса: Я готов сам снимать и транслировать на YouTube, чтобы трансляции УПЛ были бесплатными
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Александр Назаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде