Цыганык: Вероятно, Кучер не будет осенью рассчитывать на Назаренко из-за контракта игрока с Полесьем

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык подтвердил, что хавбек " Днепра-1 " Александр Назаренко согласовал предварительный контракт с "Полесьем", так как его соглашение с днепрянами истекает через полгода.

Но при этом, по данным источника, в этом переходе есть и скандальные моменты.

"Есть скандальные моменты с переходом Назаренко с "Полесьем". Его контракт с житомирским клубом уже утвержден в УПЛ. И для "Днепра-1" эта информация оказалась очень неожиданной, так как игрок до последнего момента вел переговоры по продление контракта с днепровским клубом. И я так понимаю, что в свете этого, в осенней части чемпионата Кучер теперь не будет рассчитывать на Назаренко. Учитывая, как прошел этот переход, думаю будут еще выплывать некоторые скандальные моменты", - сказал Цыганык.

В сезоне-2022/23 Назаренко провел 31 матч за днепрян во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.