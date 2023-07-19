Виталий Кварцяный: О звонке Байдена, Lexus на день рождения и планах на 80-летие

Многолетнему наставнику луцкого "Торпедо"/"Волыни" Виталию Кварцяному сегодня исполняется 70 лет. Опытный специалист, поработавший также в польском КСЗО (Островец), хмельницком "Подолье", запорожском "Металлурге" и криворожском "Кривбассе" поделился с корреспондентом UA-Футбол не только особенностями личного праздника, но и откровенно рассказал о своих надеждах и планах на будущее.

На минувшей неделе судьба забросила юбиляра за рубеж. Находясь на севере Европы, Кварцяный охотно ответил на все вопросы "юбилейного" интервью.

ЛИШНИЙ ВЕС НА ПАСХУ

- На сколько лет себя чувствуете, Виталий Владимирович? – первым делом интересуюсь у именинника.

- Отвечу так: жизнь только начинается! Но по-другому понимается.

- Какая фраза из известных песен о дне рождения вам ближе – "День рожденья – грустный праздник" или "К сожаленью, день рожденья только раз в году"?

- Отношусь к ним никак, так как вообще не люблю дней рождения. Единственный для меня праздник – это Новый год.

- А такие значимые христианские праздники, как Рождество и Пасха?

- Что касается Рождества, то я Фома неверующий. Не являюсь религиозным фанатиком, хотя и к атеистам себя не отношу. Могу зайти в костел – мне по душе его аура. Могу зайти в церковь. Посещения храмов дает позитив, так как ты чувствуешь некую ответственность перед людьми, с которыми там находишься. Когда-то я с мамой ходил в костел, ходил со знакомыми. А на Пасху только вес набираешь – ешь всякие салаты, оливье. Впрочем, как и на Новый год.

- От кого из известных людей телефонный звонок с поздравлениями был для вас особенно неожиданным и приятным?

- Если говорить о серьезных людях из государственного аппарата, то никто никогда не звонил. Думаю, что я не такая уж важная персона, чтобы удостаиваться повышенного внимания. Тем более, что всегда находился с представителями власти на дистанции, решая лишь специфические служебные вопросы. Другое дело – люди футбола. От многих из них было немало звонков. По телефону меня поздравляли руководители национальной Федерации футбола Анатолий Коньков, Андрей Павелко. Звонил Григорий Суркис, всегда поздравлял телеграммой и поздравительным письмом Ринат Ахметов. Очень приятно получать поздравительные звонки от моих коллег – глав областных Ассоциаций футбола, от футболистов, которые играли в киевском "Динамо". А если говорить о более масштабных личностях, то ни Билл Клинтон, ни Джо Байден мне не звонили (улыбается).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ДЕНЬ ТРЕНЕРА

- Какой из дней рождения запомнился вам больше всего своей неординарностью?

- Из 365 дней в обычном году и из 366 дней в высокосном именно 19 июля определено как международный День тренера. Думаю, что это не просто так (смеется). Если же говорить о запоминающемся дне рождения, то такой был 14 лет назад, когда "Волынь" открывала сезон-2009/10 в первой лиге. Мы играли в Овидиополе против "Днестра" и победили 5:1. Хотя ведя в счете 5:0 мои подопечные сбавили обороты и пропустили мяч. После финального свистка команда довольной зашла в раздевалку, а я, весь мокрый от сильной жары, 45 минут им рассказывал, как они неправильно играли. При этом напрочь забыл про собственный день рождения и про то, что после матча меня ждали пять одесских друзей. "Мы подготовились, Виталий. Есть рыбка и другая закуска – поехали с нами!" - сказали они. Однако ехать куда-то экспромтом не было желания, так как в следующем туре нас ожидал другой выездной поединок – в Кировограде со "Звездой". Чувствовал, что игра будет тяжелой. Так оно и вышло. Сыграли 2:2. По ходу матча "горели" 0:2, но после произведенных замен удалось дважды забить и вырвать ничью. Вот и подумалось: после расслабухи от овидиопольских 5:1, и если бы я еще погулял с друзьями, попил шампанского – было бы совсем не "то". Я же нагрузил ребят и в Кировограде удалось еле вничью сыграть.

- Часто ли бывало, когда день рождения приходился на календарный матч вашей команды?

- Помимо уже упомянутой игры с овидиопольским "Днестром" в моей украинской карьере такое было еще один раз, в сезоне-2007/08. "Волынь" тогда также играла в гостях со "Львовом" и уступила 0:1. В большинстве же других случаев игры по календарю приходились за один-два дня или после дня рождения. Бывало, что и не выигрывали.

СЛОН В ПОДАРОК

- Олег Блохин мне как-то рассказывал, что самым неожиданным подарком на День рождения был... пустой конверт. С вами что-нибудь подобное случалось?

- Мне никогда на день рождения не дарили деньги. Никогда в жизни! Были только подарки. Больше всего я не люблю, когда дарят цветы. Если когда-то давно у нас букет был символом чего-то праздничного, то сейчас нет. Но ты же не скажешь дарящему: "Ну зачем он мне нужен?". Кстати, в соседней Польше, где мне приходилось работать в начале 90-х, цветы на день рождения уже не дарят. Традиции поменялись. А что касается моих подарков, то супруга обычно на следующий день их рассматривает. Среди них часто дарят слонов – вот это мне больше нравится.

- Слонов?

- Да. Многие знают, что я коллекционирую разные сувениры в виде слонов: различные статуэтки – индийские, африканские, наши… Как большие, так и малые - вот мне их и дарили. Насобиралось с годами немало.

- А какой подарок был для вас самым ценным?

- Скаджу честно, не кривя душой: мой друг, президент луцкого клуба Василий Столяр подарил мне на день рождения свой Lexus. Кажется, это было на 55-летие. Принес ключ – и вручил. Классная машина.

В ДОЛГУ ПЕРЕД РОДСТВЕННИКАМИ

- Как обычно Виталий Кварцяный отмечает день рождения?

- Больше всего мне комфортно праздновать в кругу семьи, когда за столом собирается сын, внуки, самые близкие и родные люди. Десять лет назад, отмечая 60-ю годовщину, я сказал, что на 70-летие обязательно соберу всех родственников. До этого не всегда удавалось вместе с ними день рождения отмечать, так что я перед ними в долгу. В основном всегда приходили близкие знакомые, поздравляли коллеги. Но увы, на 70-летний юбилей снова не смогу всех собрать: обстановка такая, война. К тому же, сейчас я нахожусь в шведском Гетеборге, на крупнейшем международном детско-юношеском турнире. В Швеции буду еще неделю, так что в этом году не до дня рождения. Если хотят, пусть мои родные и близкие в Луцке празднуют без меня. А нет – значит, пусть дождутся меня, соберемся вместе, попьем чай с тортом. А кто хочет – шампанское. Уверен, что на 80-летие всех родственников уже точно соберу.

- Какой наряд обычно одеваете на собственный праздник?

- Тот, что попроще. Одеваю светло-голубую или белую рубашку, светлые брюки.

- А как насчет антуража и праздничного стола?

- Ничего особенного. Каких-то изысканных блюд индивидуально для меня не заказываю. Жена всегда хорошо готовит, она по этой части хозяин ситуации. Отдаем предпочтение традиционным украинским блюдам, делаем бутерброды, салаты. Это что касается празднования в тесном семейном кругу. А когда день рождения отмечаем в клубе, то это мероприятие традиционно проводим на стадионе "Авангард". За двенадцать лет совместной работы с Василием Столяром так было из года в год – и на 50-летие, и на 60-е, и не в юбилейные даты. Со всего Луцка прийти и поздравить меня мог любой желающий из числа друзей, знакомых, коллег. У меня есть друг, Сергей Мосийчук, известный на Волыни производитель мясной продукции "Тростянецькі ковбаси". Он обеспечивает своими изделиями, которые и нарезаются на праздничный стол в офисе на "Авангарде". Стадион – мой второй родной дом с самого детства. Вот только в последнее время он почему-то изменился, стал немного другим. Это сложно объяснить, но сейчас для меня аура стадиона совсем не такая, как была прежде. Видимо, что-то неправильное произошло, что породило во мне такие ощущения.

ПАТРИОТ СВОЕГО КРАЯ

- Какое блюдо неизменно должно присутстввовать на домашнем столе в ваш личный праздник?

- Супруга очень вкусно готовит морковный торт. Это мое любимое блюдо на десерт. Ведь из основных, традиционных, в летнюю пору не все можно приготовить. Ни холодца, ни заливного не сделаешь - так как чтобы блюдо не растаяло, нужно добавлять много желатина. Обычно всегда готовятся блюда из птицы – как у всех украинцев. Узбекского плова нет, грузинских лавашей и хачапури не делаем, испанского хамона тоже (улыбается). Все исключительно наше, из украинской кухни!

- Что из спиртного можете себе позволить по хорошему случаю?

- Сухое белое вино крепостью 9-11 градусов. Какие люблю сорта? Какого-то особого предпочтения у меня нет. Иногда жена покупает на свой вкус, что-то хорошее подбирали и администраторы клуба. Обычно это "Рислинг", "Ркацители".

- Волынь - песенный край. Какие песни обычно звучат у вас за праздничным столом?

- Главная для меня песня – "Волинь моя". Она является своеобразным гимном не только нашего края, но и футбольного клуба "Волынь". Помнится, в триумфальном для луцкой команды сезоне-1989, когда футболисты выбегали на поле на предматчевую разминку, над стадионом звучало "Волинь моя, краса моя, земля моя сонячна…". Как только на дне рождения обстановка становится веселее, всегда поем эту песню. Я ее очень люблю, она настолько патриотичная и душевная, что каждый раз, когда эту песню слышишь, испытыаешь особые чувства. Нередко бывает, когда на тех или других мероприятиях в Луцке или области мне дают слово после песни "Волинь моя", то к горлу подступает ком – не могу и слова вымолвить. Я – фанат своего края, Луцка. Очень люблю свою землю – искренне, всей душой. Не как политик, а как обычный человек.

- Какие песни готовы спеть от начала и до конца?

- Хм… Об этом даже не задумывался. Хороших песен много. Может, из многих точно смог бы спеть пару столбиков и припев. Полностью – только "Волинь моя".

СИЛА ХАРИЗМЫ ЛОБАНОВСКОГО

- Если бы вам снова предложили заняться тренерской деятельностью – рискнули бы?

- Я всегда говорил, что у нас в Украине плохих тренеров нет. Зато есть гоноровые президенты, бизнесмены и другие лица, которые изначально ставят себя выше тренерского состава. Хотя именно тренер должен быть главной фигурой в клубе. Вы можете себе представить такое, чтобы помимо Лобановского в команде была еще одна такая персона? Валерий Васильевич заходил в кабинет Владимира Щербицкого (первый секретарь ЦК Компартии Украины в союзные времена – прим. В.К.), открывая дверь ногой. Секретаршу партийного лидера республики буквально трясло, когда старший тренер "Динамо" появлялся в приемной высшего партийного органа Украины. Точно так же Лобановский заходил и в Федерацию футбола СССР к ее главе Вячеславу Колоскову.

Нормальный тренер, который имеет свое мнение, будет всегда отстаивать только вопросы развития. Он никогда сам не ищет конфликтов, его просто должны понимать. Ведь для того, чтобы все поменять к лучшему, тренеру нужно доверие и время.

За время своей тренерской карьеры я привык работать цивилизованно, при этом высказывая те или другие идеи, направленные на развитие клуба. В этом стремлении не забывал и о футболистах. Всегда говорил: наша цель – подготовить игрока для национальной сборной. И это моим тренерским штабом сделать удавалось. А теперь я занимаюсь поиском инвесторов и спонсоров для "Волыни". Если сумею найти умных людей и они меня поймут, то быстро смогу создать боеспособную команду. Готов для этого пахать день и ночь. Но только с условием, что мои тренерские пожелания будут учитываться.

НАТУРАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 1989-ГО

- Предположим, что вам поступило бы приглашение из Польши, где в свое время вы работали главным тренером КСЗО (Островец). Пошли бы?

- Не задумывался об этом. Хотя могу сказать, что по части организации чемпионата нам есть чему поучиться у поляков. В этом мы отстаем от Экстракляссы Польши (так в этой стране называется элитный дивизион – прим. В.К.) не на один год. С оценкой "супер" можно говорить и об организации первой и второй лиг, в которую входят четыре группы по 1819 команд. Третья лига считается почти профессиональной, где также действуют контракты. Да что там говорить: в польском футболе есть даже пятая, шестая и седьмая лиги! В этой соседней стране нет такого, чтобы трава на футбольном поле не была покошена или фонари на стадионе не работали. Все работает просто, четко и организованно, как единый механизм. К тому же, правильно распределяются между клубами средства на телетрансляции. Да и в соревновательном плане у клубов есть мотивация. Например, выигрывает команда Кубок регионов – ей выплачивается 10 тысяч евро. Команда попадает в полуфинал розыгрыша Кубка Польши – получает 500-600 тысяч. Попали в финал – минимум 1 миллион евро! У нас такого нет.

- Для людей, большая часть жизни которых прошла в футболе, напрашивается вопрос: хоть одна ваша профессиональная мечта сбылась?

- Главные – нет. Была цель реставрировать старый или построить новый стадион в Луцке. Бывало такое, что "Волинь" была в шаге от того, чтобы попасть в еврокубки, но особой заинтересованности у руководителей в этом не было. Зато в 1989-м, выступая во второй лиге чемпионата СССР, мы переломали историю, сотворив на Волыни сумасшедший праздник! В упорнейшей борьбе наша команда стала победителем шестой зоны, завоевав право играть в переходных играх за повышение в классе. Это самый значимый праздник в моей тренерской карьере. Нынешнее поколение этого не понимает, так как не знает, какой футбольный бум в то время творился в Луцке! Болельщики сотнями стояли возле стадиона во время тренировок! А на домашние матчи на стадион "Авангард" ходило от 8 до 15 тысяч любителей футбола. В ту пору был натуральный болельщик, был натуральный футбол. Трибуны гнали "Волынь" вперед – и ребята выкладывались по полной, радуя их результативной игрой. Меня болельщики камнями закидали бы, если бы моя команда катала мяч в своей вратарской площадке! Такое даже трудно представить.

ОСТОРОЖНОСТЬ В ЖЕСТАХ И ТЕСТАХ

- Чего вы себе пожелали бы в день рождения?

- (Немного задумавшись). Если говорить о футболе, то хотел бы, чтобы футбольный клуб "Волынь" по части профессионального функционирования и всех организационных составляющих как можно скорее вышел на необходимый уровень. То, что наблюдается в последнее время в Ровно и Житомире. Мечтаю дожить до такого времени, когда и в моем родном Луцке это также станет реальностью. Самым же главным желанием сегодня есть то, с чем все мы каждый день встаем и ложимся – это наша победа в войне и скорейшее наступление мира. Меня очень угнетает и мучает тот факт, что каждый день гибнут наши молодые ребята и зрелые мужчины. Надеюсь, что они отдают свои жизни за светлое будущее наших детей, за процветание нашей Украины. Эта война не только показала, каким патриотичным является наш народ, но и воспитала и протестировала украинскую нацию на сто процентов. Пожелал бы еще себе, всем моим родным, близким, друзьям и коллегам, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Этого же желаю и всем футболистам, с которыми в разные годы вместе работал. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить их за проведенное время. Пусть они меня простят, если я был с ними не всегда корректен. Хочу, чтобы они знали: каждого из них я очень уважаю и ценю. Пусть в их семьях будет благополучие, а в стране воцарится мир.

- Какие планы на будущие юбилеи?

- На свое 80-летие сделаю расширенный праздник в веселом жанре, а на 90-летие буду осторожен в жестах и тестах.