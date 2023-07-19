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ЛНЗ в спарринге не смог обыграть Мариуполь
Несмотря на большое преимущество, подопечные Ковпака так и не забили
instagram.com/fclnz
В среду, 19 июля,
ЛНЗ владел неоспоримым преимуществом, но так и не сумел забить хотя бы один гол – ничья 0:0.
Следующий матч ЛНЗ играет 23 июля в гостях против Александрии.
ЛНЗ (Черкассы) – ФСК Мариуполь 0:0
ЛНЗ: Пеньков (Самойленко, 45) – Тарасенко, Лопыренок – Савин (Норенков, 45), Рыбалка (Хамелюк, 45), Насонов (Стасюк, 45) – Пасич (Копыл, 45), Тищенко (Пасич, 72), Бойко (Долинский, 45), Шестаков (Наумец, 45) – Прядун (Ныч, 45)
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