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ЛНЗ в спарринге не смог обыграть Мариуполь

Премьер-лига
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Несмотря на большое преимущество, подопечные Ковпака так и не забили

ЛНЗ в спарринге не смог обыграть Мариуполь

instagram.com/fclnz

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В среду, 19 июля, ЛНЗ провел свой очередной, четвертый по счету летний спарринг. Соперником черкасщан выступил перволиговский ФСК "Мариуполь".

ЛНЗ владел неоспоримым преимуществом, но так и не сумел забить хотя бы один гол – ничья 0:0.

Следующий матч ЛНЗ играет 23 июля в гостях против Александрии.

ЛНЗ (Черкассы) – ФСК Мариуполь 0:0

ЛНЗ: Пеньков (Самойленко, 45) – Тарасенко, Лопыренок – Савин (Норенков, 45), Рыбалка (Хамелюк, 45), Насонов (Стасюк, 45) – Пасич (Копыл, 45), Тищенко (Пасич, 72), Бойко (Долинский, 45), Шестаков (Наумец, 45) – Прядун (Ныч, 45)

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) ФСК Мариуполь
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