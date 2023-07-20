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Александрия подписала контракт с Плаксой
Хавбек получил трехлетний контракт
fco.com.ua
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение сторон рассчитано на 3 года – до лета 2026.
В прошлом сезоне Плакса выступал за "Черноморец", в составе которого он провел 13 матчей за одесситов УПЛ и совершил 1 результативный пас.
Также ранее выступал за "Мариуполь".
После начала полномасштабной российской агрессии он вместе с сестрой провел в Мариуполе месяц без воды, газа и электричества. После этого они смогли уехать в Бердянск.
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