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Александрия подписала контракт с Плаксой

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Александрия подписала контракт с Плаксой

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о подписании контракта с 21-летним полузащитником Родионом Плаксой.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение сторон рассчитано на 3 года – до лета 2026.

В прошлом сезоне Плакса выступал за "Черноморец", в составе которого он провел 13 матчей за одесситов УПЛ и совершил 1 результативный пас.

Также ранее выступал за "Мариуполь".

После начала полномасштабной российской агрессии он вместе с сестрой провел в Мариуполе месяц без воды, газа и электричества. После этого они смогли уехать в Бердянск.

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В статье: ФК Александрия Родион Плакса
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Источник:
ФК Александрия

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