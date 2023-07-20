Александрия подписала контракт с Плаксой

" Александрия " объявила о подписании контракта с 21-летним полузащитником Родионом Плаксой.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение сторон рассчитано на 3 года – до лета 2026.

В прошлом сезоне Плакса выступал за "Черноморец", в составе которого он провел 13 матчей за одесситов УПЛ и совершил 1 результативный пас.

Также ранее выступал за "Мариуполь".

После начала полномасштабной российской агрессии он вместе с сестрой провел в Мариуполе месяц без воды, газа и электричества. После этого они смогли уехать в Бердянск.