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Колумбийский Атлетико Насьональ договорился об аренде Эрика Рамиреса, - СМИ
Форвард может вернуться в Южную Америку
Фото: ФК Динамо
Колумбийский клуб "Атлетико Насьональ" намерен арендовать форварда "
Источник отмечает, что клубы уже достигли предварительного согласия по годичной аренде на 1 год с правом выкупа.
Рамирес должен прибыть в Колумбию уже на этих выходных, и после того, как пройдет медобследование, подпишет личный контракт.
Напомним, что в составе "Динамо" весной Эрик провел 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола.
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