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Колумбийский Атлетико Насьональ договорился об аренде Эрика Рамиреса, - СМИ

Премьер-лига
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Форвард может вернуться в Южную Америку

Колумбийский Атлетико Насьональ договорился об аренде Эрика Рамиреса, - СМИ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Колумбийский клуб "Атлетико Насьональ" намерен арендовать форварда "Динамо" Эрика Рамиреса, сообщает местное издание Fútbol de Venezuela.

Источник отмечает, что клубы уже достигли предварительного согласия по годичной аренде на 1 год с правом выкупа.

Рамирес должен прибыть в Колумбию уже на этих выходных, и после того, как пройдет медобследование, подпишет личный контракт.

Напомним, что в составе "Динамо" весной Эрик провел 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Эрик Рамирес
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Источник:
Fútbol de Venezuela

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