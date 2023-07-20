Колумбийский Атлетико Насьональ договорился об аренде Эрика Рамиреса, - СМИ

Колумбийский клуб "Атлетико Насьональ" намерен арендовать форварда " Динамо " Эрика Рамиреса, сообщает местное издание Fútbol de Venezuela.

Источник отмечает, что клубы уже достигли предварительного согласия по годичной аренде на 1 год с правом выкупа.

Рамирес должен прибыть в Колумбию уже на этих выходных, и после того, как пройдет медобследование, подпишет личный контракт.

Напомним, что в составе "Динамо" весной Эрик провел 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола.