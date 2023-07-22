Утрехт - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Донецкий "Шахтер" завершает подготовку к новому сезону матчем против нидерландского "Утрехта". На текущих сборах "горняки" еще не одержали ни одной победы, что вызывает вопросы у болельщиков команды. "Утрехт" в прошлом сезоне финишировал седьмым в чемпионате страны и не пробился в еврокубки через плей-офф. Сможет ли команда Патрика ван Леувена одолеть хотя бы этого соперника?

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Товарищеский матч

22 июля. Начало в 15:00

"Утрехт" - "Шахтер"

Трансляция – Youtube-канал ФК "Шахтер"