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Утрехт - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний спарринг "горняков"

Утрехт - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" завершает подготовку к новому сезону матчем против нидерландского "Утрехта". На текущих сборах "горняки" еще не одержали ни одной победы, что вызывает вопросы у болельщиков команды. "Утрехт" в прошлом сезоне финишировал седьмым в чемпионате страны и не пробился в еврокубки через плей-офф. Сможет ли команда Патрика ван Леувена одолеть хотя бы этого соперника?

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Товарищеский матч
22 июля. Начало в 15:00
"Утрехт" - "Шахтер"
Трансляция – Youtube-канал ФК "Шахтер"

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В статье: Шахтер (Донецк) Утрехт (Нидерланды) смотреть футбол онлайн
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