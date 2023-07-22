Заря уступила Ружомбероку в заключительном поединке летних сборов

Луганская "Заря" уступила словацкому "Ружомбероку" со счетом 1:2. Для подопечных Ненада Лалатовича это был заключительный матч на летних сборах в Польше. Гол за украинский клуб забил Алефиренко на 62 минуте. Забитым мячом он сравнял счет, но удержать ничью не удалось. Словацкий клуб реализовал еще один момент в конце игры.

Из 5 матчей проведенных в рамках летнего сбора, "Заря" одержала победу в 3. Еще одно поражение было в прошлый раз против "Мотора".

Следующий поединок команда проведет 29 июля против "Руха" в первом туре нового сезона УПЛ.

Товарищеский матч. 22 июля

Заря - Ружомберок - 1:2

Голы: Алефиренко, 62 - Ян Масло, 32, Давид Жакуляк, 85