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Заря уступила Ружомбероку в заключительном поединке летних сборов
Второе поражение подопечных Ненада Лалатовича
Фото: ФК Зоря / Автор невідомий
Луганская "Заря" уступила словацкому "Ружомбероку" со счетом 1:2. Для подопечных Ненада Лалатовича это был заключительный матч на летних сборах в Польше. Гол за украинский клуб забил Алефиренко на 62 минуте. Забитым мячом он сравнял счет, но удержать ничью не удалось. Словацкий клуб реализовал еще один момент в конце игры.
Из 5 матчей проведенных в рамках летнего сбора, "Заря" одержала победу в 3. Еще одно поражение было в прошлый раз против "Мотора".
Следующий поединок команда проведет 29 июля против "Руха" в первом туре нового сезона УПЛ.
Товарищеский матч. 22 июля
Заря - Ружомберок - 1:2
Голы: Алефиренко, 62 - Ян Масло, 32, Давид Жакуляк, 85
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