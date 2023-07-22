Форвард Динамо Рамирес уже прибыл в Медельин для прохождения медосмотра

Арендное соглашение по нападающему киевского "Динамо" Эрика Рамиреса в колумбийский "Атлетико Насьональ" близко к завершению. Как сообщает журналист Win Sports TV Пипе Сьерра 24-летний форвард уже прибыл в Медельин.

Завтра, а именно в воскресенье 23 июля, Рамирес пройдет медицинское обследование в новом клубе.

Переход пройдет в формате аренды с правом выкупа. Соглашение будет рассчитано на один сезон. Примечательно, если "Атлетико Насьонал" по итогам следующей кампании захочет выкупить Эрика, они получат лишь 75% прав на него.

В сезоне 2022/23 Рамирес отыграл 13 матчей за команду Мирчи Луческу и забил 3 гола.